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Стало известно, кто выступит на концерте на площади Победы 9 мая
Источник материала: Партизан
Министерство культуры в Telegram-канале сообщило, кто из артистов выступит на праздничном концерте в честь Дня Победы.
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По информации Минкультуры, среди выступающих будут Национальный академический народный хор Беларуси имени Титовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбли "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты — лауреаты национальных и международных конкурсов. Ранее стало известно, что одним из участников концерта будет певец Александр Солодуха.
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Министерство культуры в Telegram-канале сообщило, кто из артистов выступит на праздничном концерте в честь Дня Победы.
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