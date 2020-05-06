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Стало известно, кто выступит на концерте на площади Победы 9 мая

06.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство культуры в Telegram-канале сообщило, кто из артистов выступит на праздничном концерте в честь Дня Победы.

Как рассказывало Еврорадио, вопреки рекомендациям медиков большой концерт предполагается устроить на площади Победы вечером 9 мая. На его организацию планируется потратить 600 тысяч рублей. 

По информации Минкультуры, среди выступающих будут Национальный академический народный хор Беларуси имени Титовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбли "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты — лауреаты национальных и международных конкурсов. Ранее стало известно, что одним из участников концерта будет певец Александр Солодуха.
 
 
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Министерство культуры в Telegram-канале сообщило, кто из артистов выступит на праздничном концерте в честь Дня Победы.
 
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