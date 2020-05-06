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ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ вынесла рекомендации для организаторов спортивных мероприятий

Международный олимпийский комитет (МОК), совместно с другими спортивными организациями, принял участие в разработке документа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащего конкретные рекомендации по охране здоровья населения для организаторов спортивных соревнований, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Документ дополняет существующие рекомендации ВОЗ в отношении массовых мероприятий из-за распространения вируса COVID-19. Разработанные после консультаций с рядом спортивных организаций, включая МОК и его медицинский и научный отделы, руководящие принципы ВОЗ направлены на оказание дополнительной поддержки организаторам турниров и принимающим странам в оценке рисков, смягчении последствий и принятии обоснованного решения о проведении любых спортивных состязаний.

В первый раздел документа ВОЗ включены ключевые положения по ряду тем, таких как виды спорта с низким и высоким риском, масштабы мероприятия, проведение соревнований на открытом воздухе и в закрытых помещениях, риски при скоплении большого количества людей и взаимодействия между ними.

По каждому пункту представляются комментарии, а также рассматриваются факторы риска и меры по смягчению последствий.

https://www.belta.by/

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК), совместно с другими спортивными организациями, принял участие в разработке документа Всемирной организации...
 
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