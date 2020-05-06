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Олимпийской квалификации по хоккею в этом году не будет
Источник материала: Tut.by
Решающий этап олимпийского квалификационного турнира по хоккею перенесен на год и пройдет 26−29 августа, сообщает
Напомним, что за три последние путевки на Олимпиаду-2022 в Пекине претендуют 12 команд. Они разделены на три квартета. На Игры отберутся только победители групп.
Сборная Беларуси попала в четверку со Словакией, Австрией и Польшей. Все матчи турнира группы пройдут в Братиславе.
Еще два квартета составили Латвия, Франция, Италия, Венгрия (матчи в Риге) и Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения (встречи в Осло).
Последний раз сборная Беларуси попадала на Олимпиаду в 2010 году.
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Решающий этап олимпийского квалификационного турнира по хоккею перенесен на год и пройдет 26−29 августа, сообщает официальный сайт ИИХФ.
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