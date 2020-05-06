ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олимпийской квалификации по хоккею в этом году не будет

06.05.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Решающий этап олимпийского квалификационного турнира по хоккею перенесен на год и пройдет 26−29 августа, сообщает официальный сайт ИИХФ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что за три последние путевки на Олимпиаду-2022 в Пекине претендуют 12 команд. Они разделены на три квартета. На Игры отберутся только победители групп.

Сборная Беларуси попала в четверку со Словакией, Австрией и Польшей. Все матчи турнира группы пройдут в Братиславе.

Еще два квартета составили Латвия, Франция, Италия, Венгрия (матчи в Риге) и Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения (встречи в Осло).

Последний раз сборная Беларуси попадала на Олимпиаду в 2010 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решающий этап олимпийского квалификационного турнира по хоккею перенесен на год и пройдет 26−29 августа, сообщает официальный сайт ИИХФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нет уплаты - нет трудовой пенсии». В ФСЗН задолжали больше 20 млн рублей. Чем это грозит работникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика