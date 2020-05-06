Олимпийской квалификации по хоккею в этом году не будет

Источник материала: Tut.by

Решающий этап олимпийского квалификационного турнира по хоккею перенесен на год и пройдет 26−29 августа, сообщает официальный сайт ИИХФ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что за три последние путевки на Олимпиаду-2022 в Пекине претендуют 12 команд. Они разделены на три квартета. На Игры отберутся только победители групп.

Сборная Беларуси попала в четверку со Словакией, Австрией и Польшей. Все матчи турнира группы пройдут в Братиславе.

Еще два квартета составили Латвия, Франция, Италия, Венгрия (матчи в Риге) и Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения (встречи в Осло).

Последний раз сборная Беларуси попадала на Олимпиаду в 2010 году.