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В Минске жестко задержали 14 человек, которые хотели поддержать блогера Тихановского

07.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером шестого мая возле торгового центра MILE на Долгиновском тракте ОМОН и милиционеры в штатском задержали 14 человек, которые приехали туда поддержать задержанного блогера Сергея Тихановского. Они хотели сформировать колонну для автопробега по МКАД.

Позже жена одного из задержанных, Мирослава Мацкевича, сообщила, что всех задержанных отвезли в РУВД Центрального района. Женщина тоже была на стоянке и видела, как во время задержания ее мужа били. По информации от ее мужа, били и остальных задержанных.

Задержанием руководил полковник милиции. На всех составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) или 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции). Их оставляют на ночь в изоляторе, предположительно, до суда.

Вероятно рассмотрение административных дел состоится завтра в суде Центрального района Минска.

Шестого мая под Могилевом был задержан популярный youtube-блогер Сергей Тихоновский. Его отвезли в изолятор временного содержания в Могилеве. Затем его отвезли в Гомель, где он сейчас и находится. Точная причина задержания неизвестна. Также в этот день был задержан блогер Сергей Петрухин. По последней информации, он находится в изоляторе в Бресте. До сих пор неизвестно местонахождение блогера Владимира Неронского.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Вечером шестого мая возле торгового центра MILE на Долгиновском тракте ОМОН и милиционеры в штатском задержали 14 человек, которые приехали туда поддержать...
 
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