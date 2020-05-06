В Минске жестко задержали 14 человек, которые хотели поддержать блогера Тихановского

Позже жена одного из задержанных, Мирослава Мацкевича, сообщила, что всех задержанных отвезли в РУВД Центрального района. Женщина тоже была на стоянке и видела, как во время задержания ее мужа били. По информации от ее мужа, били и остальных задержанных.





Задержанием руководил полковник милиции. На всех составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) или 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции). Их оставляют на ночь в изоляторе, предположительно, до суда.





Вероятно рассмотрение административных дел состоится завтра в суде Центрального района Минска.



