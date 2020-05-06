|
Жительница Лиды катала на капоте двух парней, пока один из них не упал и не разбил голову
Источник материала: Lida.Info
Около 04:00 3 мая 24-летняя жительница Лиды, находясь в компании своих знакомых в Вороновском районе, с разрешения знакомого села за руль его автомобиля.
При этом собственник автомобиля со своим 19-летним другом продолжал сидеть на капоте. Девушка, не обращая на них внимание, начала движение. Проехав около 100 метров со скоростью 20-30 км/ч, 19-летний парень упал с капота и ударился головой о проезжую часть. В настоящее время 19-летний гродненец с тяжелой травмой головы находится на лечении в медучреждении.
Следователями осмотрено место происшествия, изъят автомобиль, назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.
В отношении 24-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. В ходе допроса она пояснила, что не придала значение факту нахождения парней на капоте. Проводится расследование.
Ч. 2. ст. 317 УК РБ предусматривает наказание исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 04:00 3 мая 24-летняя жительница Лиды, находясь в компании своих знакомых в Вороновском районе, с разрешения знакомого села за руль его автомобиля. При этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)