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Жительница Лиды катала на капоте двух парней, пока один из них не упал и не разбил голову

07.05.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Жительница Лиды катала на капоте двух парней, пока один из них не упал и не разбил голову

Около 04:00 3 мая 24-летняя жительница Лиды, находясь в компании своих знакомых в Вороновском районе, с разрешения знакомого села за руль его автомобиля.

При этом собственник автомобиля со своим 19-летним другом продолжал сидеть на капоте. Девушка, не обращая на них внимание, начала движение. Проехав около 100 метров со скоростью 20-30 км/ч, 19-летний парень упал с капота и ударился головой о проезжую часть. В настоящее время 19-летний гродненец с тяжелой травмой головы находится на лечении в медучреждении.

Следователями осмотрено место происшествия, изъят автомобиль, назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

В отношении 24-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. В ходе допроса она пояснила, что не придала значение факту нахождения парней на капоте. Проводится расследование.

Ч. 2. ст. 317 УК РБ предусматривает наказание исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, сообщает Следственный комитет РБ.

 
 
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Около 04:00 3 мая 24-летняя жительница Лиды, находясь в компании своих знакомых в Вороновском районе, с разрешения знакомого села за руль его автомобиля. При этом...
 

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