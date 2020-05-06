Жительница Лиды катала на капоте двух парней, пока один из них не упал и не разбил голову

Источник материала: Lida.Info





Около 04:00 3 мая 24-летняя жительница Лиды, находясь в компании своих знакомых в Вороновском районе, с разрешения знакомого села за руль его автомобиля.

При этом собственник автомобиля со своим 19-летним другом продолжал сидеть на капоте. Девушка, не обращая на них внимание, начала движение. Проехав около 100 метров со скоростью 20-30 км/ч, 19-летний парень упал с капота и ударился головой о проезжую часть. В настоящее время 19-летний гродненец с тяжелой травмой головы находится на лечении в медучреждении.

Следователями осмотрено место происшествия, изъят автомобиль, назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.

В отношении 24-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. В ходе допроса она пояснила, что не придала значение факту нахождения парней на капоте. Проводится расследование.