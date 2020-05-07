Брестчанин чуть не умер с голода, пытаясь заказать продукты с доставкой на дом. Но он выжил!

Источник материала: Виртуальный Брест

Кажется, всё в этом мире (и в Бресте тоже) можно заказать на дом. Интернет-магазины продают цветы, запчасти, бытовую технику, детские игрушки и еще много чего с доставкой прямо до входной двери. Во время изоляции это приходится как нельзя кстати. Но как обстоят дела с доставкой жизненно важных товаров? А именно - продуктов из магазина.





Сегодня свою грустную историю нам рассказал читатель «Виртуального Бреста», который находится на самоизоляции и сводит посещение людных мест к минимуму. Далее - с его слов:

«Пришло время совершить очередную закупку еды на ближайшие две недели для нашей семьи. Вообще, в последнее время мы постоянно практикуем покупку продуктов на долгое время, чтобы исключить частое посещение магазинов. И в этот раз впервые в жизни решили воспользоваться сервисом доставки продуктов e-dostavka от Евроопта. По крайней мере, в поиске Google они находятся на первых позициях, остальные службы предлагают лишь бургеры, суши, пиццу и т.д., которые нас в данной ситуации не интересуют.





Ассортимент в e-dostavka достаточно неплохой, цены тоже адекватные, хотя и немного завышены. Вероятно потому, что стоимость доставки заложена в каждый продукт. Ну это нормально.

Вдоволь "побродив по полкам интернет супермаркета", мы собрали необходимый набор продуктов. Не все привычные продукты были в наличии, поэтому приходилось заменять их аналогами, но это не критично. Электронная корзина потянула на 113,48 руб. Таким образом минимально необходимую сумму для осуществления бесплатной доставки мы превысили в 2,5 раза, поэтому ничто не предвещало проблем.





Однако неприятность ожидала нас на стадии оформления доставки. Попытка выбора даты и времени доставки закончилась неудачей. "Доступное время отсутствует" гласил текст во всплывающем окне. Мы, конечно, были готовы к тому, что заказ сегодня делается на завтра или послезавтра (и в самом начале баннер на главной странице обнадежил нас, информируя, что "на некоторых складах есть время доставки на сегодня и завтра"). Но полное отсутствие дат было неожиданностью.





Хочется заметить, что разочарование пришло не сразу. В течение дня мы много раз пытались снова оформить доставку, но каждый раз лишь читали текст об отсутствии свободного времени. Кажется, записаться на подачу документов в визовый центр Польши было легче, чем заказать доставку продуктов (брестчане поймут). Пробовали добавлять разные адреса, но результат был одинаков. Страница "карта зон обслуживания" лишь подтверждала тщетность наших попыток. Регулярно все зоны Бреста и пригорода были недоступны.





И это я уже молчу о том, что за день приходилось по некоторым позициям искать аналоги и добавлять их в корзину, потому что добавленный ранее продукт становился недоступным...

Лишь один раз сверкнул луч надежды и появилось свободное время для нужного адреса. У нас даже почти все получилось, однако при попытке оплатить заказ банковской картой прямо на сайте e-dostavka мы снова потерпели поражение. В оплате было отказано (хотя денег на карте было достаточно, а выпущена она одним из белорусских банков, и без проблем с помощью нее ранее оплачивали различные покупки в интернет-магазинах). Пришлось оформлять заказ повторно с вариантом оплаты "банковской картой курьеру". Но, как вы догадались, свободных мест на доставку снова не было...

В результате пришлось "плюнуть" на это дело, а утром надевать маску, перчатки и идти пешком в Евроопт за покупками. Обнадеживает лишь то, что в следующий раз его посещение будет недели через две.

Жаль, что так получается, сейчас самое время развивать доставку продуктов на дом. У Евроопта есть для этого все возможности, есть материальная база, есть опыт. Почему сервис хромает тогда, когда он так нужен? И почему другие магазины, такие как "Корона" или Green не сделают свою доставку? Мне кажется, это был бы прибыльный бизнес...

И еще: знающие люди посоветовали попробовать доставку " ГиперМолл " (тоже от Евроопта). Да, свободное время для доставки там есть почти постоянно, но вот ассортимент продуктов довольно скудный. Поэтому вряд ли "ГиперМолл" подойдет большинству покупателей...».

Вот такая история... А вы пользуетесь доставкой продуктов на дом? Если да, то какой именно? Делитесь в комментариях, вместе будем искать доступные варианты.

Дополнено

Чуть позже нам подсказали, что в Бресте появился сервис доставки еды « Кухня », заявляющий: «У нас еда дешевле, чем в магазине». Заявки принимают через instagram или по телефону +375 (33) 60 90 390 и обещают, что заказ еды доступен теперь каждому. Например, стоимость комплексного обеда с бесплатной доставкой составляет всего 6 белорусских рублей. Доставка работает с 11:00 до 23:00. Ассортимент меню достаточно большой: супы-борщи, горячие блюда, гарниры, салаты, закуски, а также блинчики, пицца, соусы, напитки и даже фастфуд есть! Кстати, основной слоган «Кухни» - #хватитестьдорого.

К сожалению, пока у нас не было возможности опробовать этот сервис, однако, судя по instagram, цены там вполне адекватные, а порции выглядят аппетитно. Например, первые блюда и гарниры стартуют от 2-х рублей, вторые - от 3-х, салаты - от 1,5 рублей. Комплексные обеды - 6 руб. Если у вас получится воспользоваться их услугами - будем рады увидеть отзыв в комментариях к этой статье!