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Целующий сову щенок хаски умилил соцсети
Источник материала: ОНТ
Видеоролик о дружбе хаски и совы умилил пользователей соцсетей. Трогательные кадры опубликованы в Instagram.
На видео щенок хаски играет со своим другом совой. При этом пес очень шумный и активный, в то время как его товарищ почти неподвижен и ведет себя невозмутимо.
Щенок обнюхивает сову, и создается впечатление, что они целуются.
Это видео уже посмотрели более 69 тысяч раз, также пользователи оставили восхищенные комментарии.
«Как мило!», «Это лучшее, что я видел в последнее время», «Очаровательно», – поделились мнением комментаторы.
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Видеоролик о дружбе хаски и совы умилил пользователей соцсетей. Трогательные кадры опубликованы в Instagram. На видео щенок хаски играет со своим другом совой. При этом...
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