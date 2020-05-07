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Целующий сову щенок хаски умилил соцсети

07.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Целующий сову щенок хаски умилил соцсети

Видеоролик о дружбе хаски и совы умилил пользователей соцсетей. Трогательные кадры опубликованы в Instagram.

На видео щенок хаски играет со своим другом совой. При этом пес очень шумный и активный, в то время как его товарищ почти неподвижен и ведет себя невозмутимо.

Щенок обнюхивает сову, и создается впечатление, что они целуются.

Это видео уже посмотрели более 69 тысяч раз, также пользователи оставили восхищенные комментарии.

«Как мило!», «Это лучшее, что я видел в последнее время», «Очаровательно», – поделились мнением комментаторы.

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Видеоролик о дружбе хаски и совы умилил пользователей соцсетей. Трогательные кадры опубликованы в Instagram. На видео щенок хаски играет со своим другом совой. При этом...
 
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