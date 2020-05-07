ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В центре Минска начинают строить еще один отель. И это явно лучший проект из предлагавшихся

07.05.2020 06:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Городском Валу начинается строительство многофункционального комплекса с гостиницей, проект которого менялся уже несколько раз. Каким будет это сооружение и когда его построят — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Что это за земля и что тут могло быть?

Участок под строительство находится на месте небольшой парковки МВД около 9-го дома по улице Городской Вал.

В 2012 году турецкий инвестор планировал возвести тут высотный отель, но местные высказались против гигантской гостиницы. В числе прочего поэтому в 2015 году турки отказались от проекта.


Турецкий проект 2012 года

Турецкий проект 2014 года

После этого разработчики ПДП пришли к выводу: для такого участка подойдет более компактный объект общественного назначения. Его высота не должна превышать стоящий рядом жилой дом.

Каким будет новое здание?

В 2016 году на эту площадку нашелся новый инвестор — белорусская компания «ВильнюсСтройИнвест». Первый проект здания не прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска, а вот уже следующий был одобрен. Его создала производственно-творческая мастерская «Атри», которая даже привлекала к этому делу научного консультанта. Выглядеть комплекс должен так:


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Семиэтажное здание будет включать в себя гостиницу, кафе, салон красоты, тренажерный зал и зал совещаний. На двух цокольных этажах разместится парковка, часть которой отдадут сотрудникам МВД.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В конце января 2020 года для строительства комплекса «ВильнюсСтройИнвесту» выделили участок в 0,3 гектара (30 соток). Годовая арендная плата — 15,6 тысячи рублей. Срок — с 30.01.2020 по 09.01.2025.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Недавно площадку обнесли забором, но паспорт объекта пока не повесили. Как рассказали в Мингорисполкоме, строительство займет примерно 2−3 года. Проект прошел государственную экспертизу.

***

Отметим, что практически напротив — на улице Интернациональной — компания «ВильнюсСтрой» тоже будет строить многофункциональный комплекс. Он расположится на бывшем участке Сергея Демчука, право застроить который «ВильнюсСтрой» купила за 4,5 миллиона в мае 2019 года. Проект этого здания также разрабатывает производственно-творческая мастерская «Атри».

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанин чуть не умер с голода, пытаясь заказать продукты с доставкой на дом. Но он выжил!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика