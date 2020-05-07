В центре Минска начинают строить еще один отель. И это явно лучший проект из предлагавшихся

Источник материала: Tut.by

На Городском Валу начинается строительство многофункционального комплекса с гостиницей, проект которого менялся уже несколько раз. Каким будет это сооружение и когда его построят — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Что это за земля и что тут могло быть?

Участок под строительство находится на месте небольшой парковки МВД около 9-го дома по улице Городской Вал.

В 2012 году турецкий инвестор планировал возвести тут высотный отель, но местные высказались против гигантской гостиницы. В числе прочего поэтому в 2015 году турки отказались от проекта.



Турецкий проект 2012 года



Турецкий проект 2014 года

После этого разработчики ПДП пришли к выводу: для такого участка подойдет более компактный объект общественного назначения. Его высота не должна превышать стоящий рядом жилой дом.

Каким будет новое здание?

В 2016 году на эту площадку нашелся новый инвестор — белорусская компания «ВильнюсСтройИнвест». Первый проект здания не прошел архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска, а вот уже следующий был одобрен. Его создала производственно-творческая мастерская «Атри», которая даже привлекала к этому делу научного консультанта. Выглядеть комплекс должен так:



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Семиэтажное здание будет включать в себя гостиницу, кафе, салон красоты, тренажерный зал и зал совещаний. На двух цокольных этажах разместится парковка, часть которой отдадут сотрудникам МВД.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В конце января 2020 года для строительства комплекса «ВильнюсСтройИнвесту» выделили участок в 0,3 гектара (30 соток). Годовая арендная плата — 15,6 тысячи рублей. Срок — с 30.01.2020 по 09.01.2025.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Недавно площадку обнесли забором, но паспорт объекта пока не повесили. Как рассказали в Мингорисполкоме, строительство займет примерно 2−3 года. Проект прошел государственную экспертизу.

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Отметим, что практически напротив — на улице Интернациональной — компания «ВильнюсСтрой» тоже будет строить многофункциональный комплекс. Он расположится на бывшем участке Сергея Демчука, право застроить который «ВильнюсСтрой» купила за 4,5 миллиона в мае 2019 года. Проект этого здания также разрабатывает производственно-творческая мастерская «Атри».