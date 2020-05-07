В Сербии прекращается режим ЧП и отменяется комендантский час

Источник материала: ОНТ

Предложение президента и правительства Сербии об отмене режима чрезвычайного положения было поддержано Народной скупщиной. Об этом со ссылкой на пресс-службу сербского парламента информирует ТАСС.

Действие ЧП прекращается 7 мая сразу после публикации закона в служебном вестнике. Также прекратится действие ежедневного комендантского часа с 18:00 до 5:00. Пожилые жители Сербии, которым ранее запрещали покидать дома, снова могут свободно передвигаться. Восстанавливается работа детсадов и школьных групп продленного дня.

Однако, запрет массовых мероприятий остается в силе. В общественных местах люди обязаны носить перчатки и маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Театры и кинотеатры пока работу не возобновляют. Открылись парки, но групповые прогулки запрещены. Празднование дней рождения, крестин и свадеб разрешат с 15 июня.

По рекомендациям кризисного штаба с 8 мая в Сербии могут открыться торговые центры, с 18 мая могут быть восстановлены авиаперевозки.

Чрезвычайное положение было введено в Сербии 15 марта. Число зараженных COVID-19 в стране составляет 9791.

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