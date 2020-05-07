Под Несвижем появится новый солнечный парк

Источник материала: Ежедневник

Новый парк из солнечных батарей возводится в Несвижском районе Минской области. Размеры парка будут равняться площади пяти футбольных полей.

Солнечный парк возводится возле деревни Качановичи Несвижского района компанией «РЕАГ Несвиж» - «дочкой» известного по своим проектам в белорусской возобновляемой энергетике белорусско-швейцарского совместного предприятия «ТДФ Экотех». По проекту, в парке, который разместится на площади около 4 гектаров, будет установлено 4 тысячи 752 солнечных панели. Каждая из них имеет номинальную мощность 335 Вт. В результате установленная мощность всего парка солнечных батарей составит 1,6 МВт.

Специалисты рассчитывают завершить строительство солнечного парка в ближайший месяц. Это актуализируется сезоном наиболее эффективной эксплуатации подобных объектов возобновляемой энергетики в Беларуси.

Как пояснили в «ТДФ Экотех», основным параметром для оценки потенциальной выработки солнечных электростанций является количество поступающей суммарной солнечной радиации на поверхность Земли. Согласно исследованиям климата Беларуси, наиболее «урожайными» по данным показателям месяцами в Минской области являются май, июнь и июль, когда суммы регистрируемой солнечной радиации превышают 600 МДж/м3. Кроме того, именно на эти месяцы приходится наибольшее количество часов солнечного сияния, зафиксированных ближайшей станцией метеонаблюдений в Слуцке. В мае продолжительность солнечного сияния там составляет 280 часов, в июне – 306, а в июле – 285. Так что в случае оперативной сдачи в эксплуатацию у несвижской «плантации» солнечных батарей есть шанс поймать наиболее яркие лучи белорусского солнца.

Как отмечают в «ТДФ Экотех», парк под Несвижем – не единственная подобная электростанция, запланированная к возведению. В ближайшее время компания намерена начать создание аналогичных объектов в Витебской и Могилевской областях.