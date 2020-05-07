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«Спасибо за Победу»: поздравления и памятные подарки ветеранам

07.05.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поздравления в эти дни адресованы ветеранам Великой Отечественной. В преддверии большого юбилея Победы офицеры и курсанты Военной академии подготовили для участников войны тёплые слова и подарки.

«Спасибо за победу» – так называется поздравительная акция. Духовой оркестр и танцевальные номера – настоящие мини-концерты проходят прямо под окнами у ветеранов. Праздничную атмосферу не омрачил даже небольшой дождь. Пожелания звучали для тех, кто остаётся живым свидетелем событий 75-летней давности и сделал всё, чтобы потомки жили в свободной стране.

Такие поздравления сейчас звучат по всей стране – проходит республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы». В Беларуси сейчас живут более четырёх с половиной тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В столице больше, чем в других регионах -– 1 389. Самому старшему – 104 года. А 34 из них уже отметили вековой юбилей.

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Поздравления в эти дни адресованы ветеранам Великой Отечественной. В преддверии большого юбилея Победы офицеры и курсанты Военной академии подготовили для...
 
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