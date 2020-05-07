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Еще один новый троллейбус с «гармошкой» появился в Витебске. Пока проходит обкатку
Источник материала: Tut.by
В Витебске появился третий сочлененный троллейбус с автономным ходом. Он сейчас проходит обкатку, а после 9 мая его хотят пустить, в частности, по 12-му маршруту «Вокзал — Билево».
Салон может вмещать 151 пассажира, а батареи позволяют проехать без контактной сети 15−20 километров.
В отличие от своих желтых «собратьев»,
Третий витебский троллейбус с «гармошкой» собрали в середине апреля. Сейчас он проходит обкатку в городе.
Телеканал «Витебск»
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В Витебске появился третий сочлененный троллейбус с автономным ходом. Он сейчас проходит обкатку, а после 9 мая его хотят пустить, в частности, по 12-му маршруту...
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