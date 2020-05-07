ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Еще один новый троллейбус с «гармошкой» появился в Витебске. Пока проходит обкатку

07.05.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске появился третий сочлененный троллейбус с автономным ходом. Он сейчас проходит обкатку, а после 9 мая его хотят пустить, в частности, по 12-му маршруту «Вокзал — Билево».


Фото: Артем Кравцов, t.me/Vitebsk4People

Салон может вмещать 151 пассажира, а батареи позволяют проехать без контактной сети 15−20 километров.

В отличие от своих желтых «собратьев», уже работающих в Витебске с января, новый «АКСМ-43300D» окрашен в более привычные для белорусских троллейбусов бело-голубые цвета. Напомним, первые троллейбусы «АКСМ-43300D» презентовали в Витебске в канун Нового года.


Фото: Артем Кравцов, t.me/Vitebsk4People

Третий витебский троллейбус с «гармошкой» собрали в середине апреля. Сейчас он проходит обкатку в городе.

Телеканал «Витебск» сообщает, что после 9 мая троллейбус будет обслуживать спальные районы, в частности, Билево.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске появился третий сочлененный троллейбус с автономным ходом. Он сейчас проходит обкатку, а после 9 мая его хотят пустить, в частности, по 12-му маршруту...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Спасибо за Победу»: поздравления и памятные подарки ветеранам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика