Еще один новый троллейбус с «гармошкой» появился в Витебске. Пока проходит обкатку

Источник материала: Tut.by

В Витебске появился третий сочлененный троллейбус с автономным ходом. Он сейчас проходит обкатку, а после 9 мая его хотят пустить, в частности, по 12-му маршруту «Вокзал — Билево».



Фото: Артем Кравцов, t.me/Vitebsk4People

Салон может вмещать 151 пассажира, а батареи позволяют проехать без контактной сети 15−20 километров.

В отличие от своих желтых «собратьев», уже работающих в Витебске с января , новый «АКСМ-43300D» окрашен в более привычные для белорусских троллейбусов бело-голубые цвета. Напомним, первые троллейбусы «АКСМ-43300D» презентовали в Витебске в канун Нового года.



Фото: Артем Кравцов, t.me/Vitebsk4People

Третий витебский троллейбус с «гармошкой» собрали в середине апреля. Сейчас он проходит обкатку в городе.

Телеканал «Витебск» сообщает , что после 9 мая троллейбус будет обслуживать спальные районы, в частности, Билево.