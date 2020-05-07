08.05.2020 г. 15.00 – Возложение венков и цветов к памятнику советским воинам-освободителям (стела и обелиск) город Смолевичи, ул. Советская.

08.05.2020г. 11.00 – Возложение венков и цветов «Мы помним» деревня Пекалин (братская могила).

08.05.2020г. 12.00 – Митинг-возложение «И помнит мир спасенный» Железнодорожная станция «Красное Знамя» (братская могила).

08.05.2020г. 11.00 – Митинг-возложение «Вспомним всех» деревня Кленник (братская могила).

08.05.2020г. 12.00 — Возложение венков и цветов «Поклон и память поколений» деревня Калита (братская могила).

09.05.2020 г. с 11.00 – праздничный выпуск радиогазеты «Победный май» город Смолевичи и населенные пункты Смолевичского района.

09.05.2020г. 16.00 – Возложение венков и цветов «Память сердца» агрогородок Драчково (братская могила).

09.05.2020г. 11.00 — Митинг-возложение «Вечная память Вам, герои войны» поселок Усяж (братская могила).

09.05.2020г. 12.00 – Митинг-возложение «Вспомним всех» деревня Жажелка (памятный знак участникам Великой Отечественной войны).

09.05.2020г. 11.00 — Митинг-реквием «Нам не забыть» агрогородок Заболотье (памятный знак подпольщикам и партизанам).

09.05.2020 г. 13.00 – Митинг-возложение «Память священная» деревня Прилепы (братская могила).

09.05.2020г. 12.00 – Митинг-возложение «Мы помним всех» агрогородок Слобода (памятник сожженным деревням).

09.05.2020г. 10.00 – Возложение венков и цветов «Мы – твои внуки, славная наша Победа» поселок Зеленый Бор (воинское захоронение).

04.05.2020 — 16.05.2020г. 10.00 – Выставка детских рисунков студии ИЗО «Мечтайка» и работ ДПИ «Была война, была Победа» Смолевичский РЦР.

К 75-летию Великой Победы в библиотеках и сельских Домах культуры будут организованы книжные выставки-презентации, выставки рисунков, фотовыставки, тематические экспозиции.