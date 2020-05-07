Ежегодно в республике происходит свыше 5 тысяч пожаров, и если главная причина возникновения этой ЧС – неосторожное обращение с огнем, то «почетное» второе место занимает нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Так, 25 апреля текущего года в Смолевичском районе произошел пожар в гостевом доме ЗАО «Отдых 2010». Об этом корреспонденту «КС» сообщили в Смолевичском РОЧС.

– Причиной пожара послужило оставленное без присмотра портативное зарядное устройство – в это время его владелец находился на работе, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя. – В результате от огня пострадали имущество, ограждающие конструкции здания, внутренняя отделка стен и потолка были закопчены, электропроводка первого этажа оплавлена. К счастью, никто из проживающих в гостевом доме не пострадал.

Как оградить себя и свой дом от подобных пожаров

Для того, чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:

— запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования (нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией);

— не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского изготовления;

— не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

— не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;

— нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;

— не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);

— не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

— запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

— не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

— не перегружайте электрическую сеть: помните, одна розетка – один электроприбор.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких! При чрезвычайных ситуациях звоните 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичского РОЧС.