Состояние работы с населением считается одним из основных критериев оценки деятельности государственных органов и организаций – Директива Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

Проверкой организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории одного из районов Минской области, по вопросу соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, в том числе по ведению и хранению книги замечаний и предложений, выявлены нарушения требований указанной Директивы.

Справочно:

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями; далее – Закон) организации обязаны не допускать формализма, волокиты, принимать меры для полного, объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений.

Вместе с тем, на обращение, поступившее в организацию в конце февраля 2018 г. (утепление наружных стен), в пятнадцатидневный срок заявителю направлен ответ о том, что по результатам проведенного тепловизионного обследования необходимо провести оштукатуривание наружной стороны стены квартиры, данный вид работ будет произведен до середины сентября 2018 г. Однако, первоначально установленный срок переносился трижды, в итоге 20.11.2019 заявителю направлен ответ о том, что финансирование, выделенное по статье «Текущий ремонт», израсходовано в полном объеме, работы по оштукатуриванию наружных стен производиться не будут.

Жильцы дома в обращении от 25.05.2018 просили произвести ремонт кровли, т.к., по мнению жителей, она является аварийной. 08.06.2018 подготовлен ответ, что проведение капитального ремонта дома не представляется возможным, в связи с тем, что титульный список на 2018 год уже сформирован и утвержден в пределах финансирования. Вопрос капитального ремонта дома будет рассмотрен при формировании титульного списка на 2019 год. В то же время 25.02.2019 жители проинформированы о том, что план работ на 2019 год сформирован в пределах предусмотренного финансирования и выполнение работ по капитальному ремонту дома в текущем году проводиться не будет.

Данные примеры свидетельствует о том, что затягивание сроков и дальнейшие отказы от выполнения обещанных работ, могут привести к обоснованным обращениям граждан в вышестоящие инстанции.

Выявленное проверкой необоснованное списание обращений «в дело», в которых сообщается о выполнении определенных работ в будущем, свидетельствует об отсутствии должного контроля за порядком, сроками и результатами выполнения работ.

Не налажена работа и с электронными обращениями. На сайте организации отсутствовала рубрика «Электронные обращения», на главной странице указан только электронный адрес организации. В связи с отсутствием рубрики к рассмотрению принимались обращения, не соответствующие статьям 12 и 15 Закона (не указывались необходимые данные о заявителях).

Проверкой книги замечаний и предложений выявлены нарушения требований пункта 4 статьи 24 Закона, а именно отсутствие резолюции руководителя на обращении, в графе «сведения о ходе и результатах рассмотрения» не указана дата направления ответа заявителю, в ответе заявителю отсутствовало разъяснение о порядке обжалования.

По результатам проверки работник организации привлечен к дисциплинарной ответственности, выдано предписание об устранении выявленных нарушений и недопущении их в дальнейшем, Комитетом подготовлены материалы по привлечению виновных должностных лиц к административной ответственности.

Должностным лицам, ответственным за работу по указанным направлениям, необходимо помнить о том, что в соответствии со статьей 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

Согласно статьи 9.24 КоАП отсутствие книги замечаний и предложений или нарушение руководителем государственного органа, иной организации или уполномоченным лицом, ответственным за ведение книги замечаний и предложений, либо индивидуальным предпринимателем порядка ведения книги замечаний и предложений в организации, ее обособленных подразделениях, расположенных вне места нахождения организации, у индивидуального предпринимателя, а также в местах реализации ими товаров (выполнения работ, оказания услуг), либо непредъявление книги замечаний и предложений по первому требованию гражданина, либо нарушение установленного срока рассмотрения изложенных в указанной книге замечаний и предложений, либо неинформирование гражданина в установленный срок об отказе в удовлетворении замечания и (или) предложения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

Управление экспертно-правовой работы Комитета государственного контроля Минской области.