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Евро на вес: в Нидерландах в тайнике нашли 255 кг банкнот евро. Представляете, сколько это?

07.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полицейские обнаружили сумки набитые пачками банкнот евро. Общая сумма составила более 12 миллионов евро.



В нидерландском Эйндховене полиция обнаружила в частном доме 12,5 миллиона евро наличными. Об этом в среду, 6 мая, сообщило издание NOS.

«Полиция Эйндховена нашла в доме 12,5 миллиона евро наличными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике были банкноты от 20 до 500 евро. Вместе купюры весили 255 килограммов. Кроме того, в доме нашли огнестрельное оружие.

В доме задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в отмывании денег.


В прошлом году в Амстердаме обнаружили 12,8 миллиона евро, но эта сумма была разделена, и хранилась в пяти домах. Тогда были арестованы семь человек за незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что в доме экс-президента Судана нашли миллионы евро. На него завели дела о коррупционных преступлениях.

А несколько лет назад в Швейцарии забили канализацию банкнотами по 500 евро.
 
 
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Полицейские обнаружили сумки набитые пачками банкнот евро. Общая сумма составила более 12 миллионов евро.
 
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