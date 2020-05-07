Евро на вес: в Нидерландах в тайнике нашли 255 кг банкнот евро. Представляете, сколько это?









В нидерландском Эйндховене полиция обнаружила в частном доме 12,5 миллиона евро наличными. Об этом в среду, 6 мая, сообщило издание NOS.





«Полиция Эйндховена нашла в доме 12,5 миллиона евро наличными», — говорится в сообщении.





Отмечается, что в тайнике были банкноты от 20 до 500 евро. Вместе купюры весили 255 килограммов. Кроме того, в доме нашли огнестрельное оружие.





В доме задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в отмывании денег.









В прошлом году в Амстердаме обнаружили 12,8 миллиона евро, но эта сумма была разделена, и хранилась в пяти домах. Тогда были арестованы семь человек за незаконный оборот наркотиков.





Ранее сообщалось, что в доме экс-президента Судана нашли миллионы евро. На него завели дела о коррупционных преступлениях.





А несколько лет назад в Швейцарии забили канализацию банкнотами по 500 евро.



