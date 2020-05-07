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Глава Роскосмоса сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак
Источник материала: Tut.by
Возможные планы США по добыче полезных ископаемых на Луне, публикации о которых появились в СМИ, напоминают их вторжения в Афганистан или Ирак. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает
«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание „коалиции согласных“ (как вариант — „коалиции желающих“), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», — написал Рогозин в
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия.
Договор будет предусматривать создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости», отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.
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Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.
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