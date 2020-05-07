ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Роскосмоса сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак

07.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Возможные планы США по добыче полезных ископаемых на Луне, публикации о которых появились в СМИ, напоминают их вторжения в Афганистан или Ирак. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.


Дмитрий Рогозин. Фото: Reuters

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание „коалиции согласных“ (как вариант — „коалиции желающих“), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, — вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», — написал Рогозин в Twitter в среду.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, в число которых не будет на первом этапе входить Россия.

Договор будет предусматривать создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости», отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовит проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какая вода полезна для здоровья?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика