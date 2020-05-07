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В январе-апреле белорусы купили валюты на 3,3 миллиарда долларов

07.05.2020 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: twitter.com

По итогам четырех месяцев этого года белорусы стали чистыми покупателями валюты. Разница между купленной и проданной иностранной валютой превысила полмиллиарда долларов.

За указанный период физлица купили наличной и безналичной валюты на 3,3 млрд долларов в эквиваленте, продали – почти 2,8 млрд долларов, пишет Белта со ссылкой на статданные Нацбанка.

Чистая покупка, таким образом, составила 521,7 млн долларов.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 7,6 млрд долларов  эквиваленте, продали – на 6,8 млрд.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на 120,6 млн в эквиваленте, продали - 310,2 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам четырех месяцев этого года белорусы стали чистыми покупателями валюты. Разница между купленной и проданной иностранной валютой превысила полмиллиарда...
 
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