|
В январе-апреле белорусы купили валюты на 3,3 миллиарда долларов
07.05.2020 12:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: twitter.com
По итогам четырех месяцев этого года белорусы стали чистыми покупателями валюты. Разница между купленной и проданной иностранной валютой превысила полмиллиарда долларов.
За указанный период физлица купили наличной и безналичной валюты на 3,3 млрд долларов в эквиваленте, продали – почти 2,8 млрд долларов, пишет
Чистая покупка, таким образом, составила 521,7 млн долларов.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на 7,6 млрд долларов эквиваленте, продали – на 6,8 млрд.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на 120,6 млн в эквиваленте, продали - 310,2 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам четырех месяцев этого года белорусы стали чистыми покупателями валюты. Разница между купленной и проданной иностранной валютой превысила полмиллиарда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)