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Новое громкое дело: не менее 10 работников сферы культуры задержаны по обвинению в коррупции

07.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитетом государственной безопасности задержано не менее 10 работников сферы культуры, которые обвиняются в коррупции.

Новое громкое дело: не менее 10 работников сферы культуры задержаны по обвинению в коррупции
Первая информация о том, что оперативники центрального аппарата КГБ провели задержания в Могилеве, появилась в социальных сетях и ряде СМИ около месяца назад. 

Тогда задержали начальницу управления культуры Могилёвского горисполкома Ирину Жаборову, потом силовики заинтересовались директором "Минскконцерта" Андреем Микуцевичем. Позже стало известно о задержании руководителя Могилёвской филармонии Дениса Шаблинского.

"Расследованием уголовного дела о получении и дачи взяток в сфере культуры занимается центральный аппарат КГБ, я полагаю, что по этому делу может быть не менее 10 задержанных", - сообщила Sputnik информированный источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

По ее словам, с адвокатов и других участников уголовного процесса следователями КГБ взята подписка о неразглашении, поэтому можно говорить только о так называемой публичной части дела.

"В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса - за дачу и за получение взяток", - сказала собеседник агентства.

Как стало известно, среди задержанных по данному делу проходит директор музыкально-продюсерского центра Андрей Калина. Его защищает известный минский адвокат Антон Гашинский, который сообщил, что ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 431 — "Дача взятки".


Гашинский отметил, что Калина уже месяц находится в СИЗО КГБ, но к нему невозможно попасть из-за карантина. 

Адвокат сообщил, что "большое количество деятелей культуры, в том числе с громкими именами, подали ходатайства о том, чтобы ему изменили меру пресечения". 

Иные подробности по данному делу адвокат сообщить отказался, пояснив это тем, что давал следователю КГБ подписку о неразглашении.

В свою очередь еще один информированный источник сообщил Sputnik, что данное дело может стать "аналогом дела медиков, только с меньшим количеством фигурантов".

"Те же статьи уголовного кодекса, та же схема написания явок с повинной, не исключено, что могут быть и новые задержания", - сказал собеседник агентства.

В материалах уголовного дела речь идет о нарушениях в организации и проведении культурно-массо х мероприятий в Беларуси.

В КГБ информацию о задержании работников сферы культуры не комментируют.
 
Теги: Могилев
 
 
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Комитетом государственной безопасности задержано не менее 10 работников сферы культуры, которые обвиняются в коррупции.
 
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