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Новое громкое дело: не менее 10 работников сферы культуры задержаны по обвинению в коррупции
Источник материала: Партизан
Комитетом государственной безопасности задержано не менее 10 работников сферы культуры, которые обвиняются в коррупции.
Первая информация о том, что оперативники центрального аппарата КГБ провели задержания в Могилеве, появилась в социальных сетях и ряде СМИ около месяца назад.
Тогда задержали начальницу управления культуры Могилёвского горисполкома Ирину Жаборову, потом силовики заинтересовались директором "Минскконцерта" Андреем Микуцевичем. Позже стало известно о задержании руководителя Могилёвской филармонии Дениса Шаблинского.
"Расследованием уголовного дела о получении и дачи взяток в сфере культуры занимается центральный аппарат КГБ, я полагаю, что по этому делу может быть не менее 10 задержанных", - сообщила
По ее словам, с адвокатов и других участников уголовного процесса следователями КГБ взята подписка о неразглашении, поэтому можно говорить только о так называемой публичной части дела.
"В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса - за дачу и за получение взяток", - сказала собеседник агентства.
Как стало известно,
Гашинский отметил, что Калина уже месяц находится в СИЗО КГБ, но к нему невозможно попасть из-за карантина.
Адвокат сообщил, что "большое количество деятелей культуры, в том числе с громкими именами, подали ходатайства о том, чтобы ему изменили меру пресечения".
Иные подробности по данному делу адвокат сообщить отказался, пояснив это тем, что давал следователю КГБ подписку о неразглашении.
В свою очередь еще один информированный источник сообщил Sputnik, что данное дело может стать "аналогом дела медиков, только с меньшим количеством фигурантов".
"Те же статьи уголовного кодекса, та же схема написания явок с повинной, не исключено, что могут быть и новые задержания", - сказал собеседник агентства.
В материалах уголовного дела речь идет о нарушениях в организации и проведении культурно-массо х мероприятий в Беларуси.
В КГБ информацию о задержании работников сферы культуры не комментируют.
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Комитетом государственной безопасности задержано не менее 10 работников сферы культуры, которые обвиняются в коррупции.
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