Новое громкое дело: не менее 10 работников сферы культуры задержаны по обвинению в коррупции

Первая информация о том, что оперативники центрального аппарата КГБ провели задержания в Могилеве , появилась в социальных сетях и ряде СМИ около месяца назад.





Тогда задержали начальницу управления культуры Могилёвского горисполкома Ирину Жаборову, потом силовики заинтересовались директором "Минскконцерта" Андреем Микуцевичем. Позже стало известно о задержании руководителя Могилёвской филармонии Дениса Шаблинского.





Sputnik информированный источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела. "Расследованием уголовного дела о получении и дачи взяток в сфере культуры занимается центральный аппарат КГБ, я полагаю, что по этому делу может быть не менее 10 задержанных", - сообщилаинформированный источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.





По ее словам, с адвокатов и других участников уголовного процесса следователями КГБ взята подписка о неразглашении, поэтому можно говорить только о так называемой публичной части дела.





"В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса - за дачу и за получение взяток", - сказала собеседник агентства.





среди задержанных по данному делу проходит директор музыкально-продюсерского центра Андрей Калина. Его защищает известный минский адвокат Антон Гашинский, который сообщил, что ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 431 — "Дача взятки". Как стало известно,Его защищает известный минский адвокат, который сообщил, что ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 431 — "Дача взятки".









Гашинский отметил, что Калина уже месяц находится в СИЗО КГБ, но к нему невозможно попасть из-за карантина.





Адвокат сообщил, что "большое количество деятелей культуры, в том числе с громкими именами, подали ходатайства о том, чтобы ему изменили меру пресечения".





Иные подробности по данному делу адвокат сообщить отказался, пояснив это тем, что давал следователю КГБ подписку о неразглашении.





В свою очередь еще один информированный источник сообщил Sputnik, что данное дело может стать "аналогом дела медиков, только с меньшим количеством фигурантов".





"Те же статьи уголовного кодекса, та же схема написания явок с повинной, не исключено, что могут быть и новые задержания", - сказал собеседник агентства.





В материалах уголовного дела речь идет о нарушениях в организации и проведении культурно-массо х мероприятий в Беларуси.





В КГБ информацию о задержании работников сферы культуры не комментируют.