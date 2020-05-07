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Видеоблогер заявил, что идёт в президенты Беларуси, – и тут же попал в изолятор

07.05.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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41-летний предприниматель и видеоблогер Сергей Тихановский, автор ютьюб-канала «Страна для жизни» со 150 тысячами подписчиков, заявил, что идет в президенты Беларуси. И сразу же попал в изолятор, передает Telegraf.

«У меня нет сомнений, что все выборы на протяжении более чем 20 лет в Беларуси были сфальсифицированы», – говорил в ролике Тихановский, объясняя свое желание включиться в президентскую гонку. Он припомнил, что в Беларуси «установлена диктатура» и 2020-й год должен стать годом перемен. Видео набрало почти 75 тысяч просмотров.

Вчера, 6 мая, правозащитный центр «Весна» сообщил, что блогера задержали под Могилевом, после чего увезли в изолятор временного содержания в Гомеле (почему – официальных комментариев нет). Вместе с ним арестовали двоих водителей, которых затем отпустили. «Весна» отмечала, что за последние два дня милиция не раз тормозила автомобиль проекта «Страна для жизни», но водителя задержать не удалось – этому помешали подписчики канала, которые шли на сходку с Тихановским.

В тот же день, но вечером в Минске, Гродно и Могилеве прошли акции в поддержку Сергея Тихановского, писал TUT.by. Милиция арестовала 14 человек, в том числе десять человек в Минске. Всех отпустили до полуночи, но составили административные протоколы из-за нарушения организации массовых мероприятий и неповиновения требованию должностного лица.

Читайте по теме: 100 миллионов за президентский VIP. Как я неделю следила за Лукашенко

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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41-летний предприниматель и видеоблогер Сергей Тихановский, автор ютьюб-канала «Страна для жизни» со 150 тысячами подписчиков, заявил, что идет...
 
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