МТС предлагает до конца мая подключиться на тариф «Безлимитище+»

Источник материала: ОНТ

МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi .

В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.

Кроме того, с «Безлимитище+» до конца лета можно делиться безлимитным интернетом с другими устройствами — в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки, после превышения квоты стоимость составит 50 копеек в сутки.

Для новых абонентов ежемесячный платеж на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней составляет 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц.

Перейти на тарифный план « Безлимитище+ » можно с помощью приложения « Мой МТС ».

*С условиями акции можно ознакомиться по ссылке .

УНП 800 013 732, СООО «МобильныеТелеСистемы»

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