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МТС предлагает до конца мая подключиться на тариф «Безлимитище+»

07.05.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МТС предлагает до конца мая подключиться на тариф «Безлимитище+»

МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi.

В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик. 

Кроме того, с «Безлимитище+» до конца лета можно делиться безлимитным интернетом с другими устройствами — в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки, после превышения квоты стоимость составит 50 копеек в сутки.

Для новых абонентов ежемесячный платеж на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней составляет 17,50 рубля*, далее — 24,50 рубля в месяц. 

Перейти на тарифный план «Безлимитище+» можно с помощью приложения «Мой МТС». 

*С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

УНП 800 013 732, СООО «МобильныеТелеСистемы»

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МТС продлевает возможность подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 31 мая. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус —...
 
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