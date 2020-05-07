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Skoda раскрыла первые подробности о своем электрическом кроссовере

07.05.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Практически все медиаресурсы компании Skoda нынче брошены на раскрутку грядущего электрического «паркетника» — Enyaq. Прототипы машины уже замечали на дорогах общего пользования, но теперь подоспели официальные «шпионские» снимки, которые компания сопроводила кое-какими подробностями.


Напомним, что модульную архитектуру MEB будущий кроссовер разделит с Volkswagen ID.4. По габаритам Enyaq будет сопоставим с Kodiaq — длина достигает 4685 мм, ширина — 1877 мм, при этом электрическая новинка окажется заметно ниже (высота 1618 мм). Известно, что объем багажника у Enyaq будет равен 585 л.


Базовой версией станет Enyaq iV 50, которая получит 148-сильный электродвигатель и батарею емкостью 55 кВт·ч с заявленным пробегом до 340 км (по циклу WLTP) на одной зарядке. Далее по ранжиру следуют модификации iV 60 с двигателем мощностью 180 л. с. и 390 км паспортного пробега и iV 80, электромотор которой будет развивать 204 л. с., а дальность хода благодаря батарее на 150 кВт·ч составит 500 км. Все эти версии кроссовера будут заднеприводными.


Также в гамме будут два полноприводных варианта (с еще одним электромотором на передней оси). В распоряжении Enyaq iV 80X окажется 265-сильная силовая установка и батарея емкостью 82 кВт·ч, которой должно хватить на 460 км пути. Топовый Enyaq RS — это 306 л. с. суммарной мощности и та же батарея на 82 кВт·ч. До 100 км/ч она будет разгоняться за 6,2 секунды, максимальная скорость составит 180 км/ч. Батарею у Enyaq можно подзаряжать и от «быстрого» терминала мощностью до 125 кВт (пополнить запас энергии на 80% можно будет за 40 минут).


Выпуск Enyaq будет развернут на заводе Skoda в Млада-Болеславе. Мировая премьера должна состояться до конца года, но продажи первой Skoda на платформе MEB начнутся в 2021 году.

 
 
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Skoda обнародовала официальные «шпионские» снимки электрического кроссовера Enyaq, которые компания сопроводила кое-какими подробностями.
 
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