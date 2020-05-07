Олимпийская квалификация по хоккею перенесена на следующий год

Источник материала: ОНТ

Олимпийская квалификация по хоккею с участием сборной Беларуси перенесена на следующий год.

Такое решение принял совет международной хоккейной федерации. Сборная Беларуси на турнире поспорит за единственную путёвку на пекинскую Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Матчи пройдут с 26-го по 29-е августа в Братиславе. После отмены чемпионата мира этого года команда Михаила Захарова готовилась к олимпийской квалификации, однако сбор был досрочно завершён.

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