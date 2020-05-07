Александр Филёв: «Я знаю, что я иду на риск, но я этим живу!» Как парень с пороком сердца стал чемпионом Беларуси по воркауту

Источник материала: ОНТ

Отказ от вредных привычек, красивое подтянутое тело и выносливость. Он пришел в уличный спорт, потому что путь в профессиональный оказался закрыт из-за врожденного порока сердца. Александр Филёв – чемпион Беларуси по Street Workout и финалист чемпионата мира по Street Workout-2018 (топ-11), преподаватель Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория».

- Есть много людей, которым из-за особенностей здоровья запретили заниматься профессиональным спортом. Твой путь в футбол был закрыт. Как удалось найти себя?

- Долгое время я жил мечтой и верой в то, что стану известным футболистом, построю успешную карьеру… Стану как Роберт Ван Перси или Роберто Карлос. Однако жизненные обстоятельства, к которым я был совсем не готов, вынудили меня пойти наперекор судьбе.

Я родился и вырос в маленьком городке Гомельской области – Чечерске. Проблемы с сердцем были обнаружены ещё в детстве – в 8 лет. Мне никто ничего не запрещал, я спокойно занимался футболом.

Преграды и неудачи на пути в профессиональный футбол начались с 8 класса.

На каникулах вместе с друзьями я поехал в Минск, где играл за СШ№200 г. Минска, в которой учились мои товарищи. У них не хватало игроков, они предложили взять меня.

Меня заметил человек, который имел связи с футбольным клубом БАТЭ. Он пригласил меня на смотр. Однако во время смотра, узнав о том, что у меня врождённый порок сердца, мне сразу сказали: «Нет».

Сказать, что я расстроился? Нет! Я был ребёнком и ещё особо ничего не понимал. Ну, нет и нет! Я продолжил и дальше играть в футбол. Впереди было поступление в Минск. Я верил, всё пойдёт хорошо и я, наконец, приду к своей цели. Однако жизнь готовила для меня новые сюрпризы.

Пожалуй, это был один из самых сложных периодов в моей жизни. В 11 классе я был в отличной форме и очень хорошо играл. И, как это обычно бывает, именно в этот неподходящий момент я сломал ногу. К счастью, это было зимой, к лету я уже восстановился и стал готовиться к поступлению.

Я приехал и думал, что, если у меня в Чечерске с футболом всё нормально, то в Минске будет вообще всё супер. А что получается в итоге? Я приезжаю и тут… В Минске начались совершенно иные обстоятельства.

Начнём с того, что здесь очень строго с документами из больницы о состоянии здоровья, поэтому и ходить на физкультуру мне запретили – сердце. Однако я всё равно добился, чтобы меня поставили в основную группу учеников, у меня был открыт доступ в спортивную секцию, где я мог спокойно заниматься. Различные кроссы и забеги– я всегда был на призовых местах. Я был чемпионом университета по многоборью. Однако были свои особенности.

Стоял вопрос об участии в Универсиаде, но – врождённый порок сердца, и меня никуда не отправляют. Казалось, всё вокруг говорило мне: «Нет, Саша, нет». Однако это меня ничуть не расстраивало. Я всё равно хотел развиваться дальше.

Первый год у нас не было тренера по футболу, тренировки были «ни о чём». Это меня очень сильно расстраивало. Время, потраченное впустую. Тут уже не здоровье влияло, а внешние факторы, которые постоянно «сбивали».

К слову, еще в 11 классе я начал для себя заниматься на турниках. У меня тогда впервые появилась девушка, и мне хотелось в её глазах выглядеть привлекательнее, быть сильнее и увереннее в себе. Да, футбол – это была основа, это была моя любовь, я этим занимался, а чисто для себя я ходил на турники. Позже, в университете, я стал этому уделять больше времени. На футболе тренера нет, поэтому я начал больше «зависать» на турниках. Однако всё равно верил, ходил играть в футбол.

На второй год обучения в университете я всё больше и больше начал увлекаться турниками. Впервые начал ходить в тренажёрный зал. Меня заинтересовал армреслинг.

В университете с футболом как-то не шло, мотивация моя пропадала. Были попытки заниматься и боевыми искусствами: тхэквондо, тайский бокс. Но везде была одинаковая история. У меня требовали справку, а я очень долгое время «кормил тренера завтраками», и, естественно, в итоге всё заканчивалось очередным: «Нет». Все мои попытки после футбола «влезть» в какой-то другой вид спорта, терпели полное фиаско.





- Почему Street Workout и чем он отличается от других видов спорта?

- Я перепробовал множество других видов спорта, стал всё больше времени проводить в тренажёрном зале и на турниках. Разочарование в своей мечте, постоянные поиски себя… И безответная любовь. Я никак не мог найти своё место в жизни.

Так получилось, что я поссорился с девушкой, в которую был влюблён. Изначально я встречал её с работы, и мы гуляли, а позже она попросила меня, чтобы я не приходил больше.

Она работала в то время на Немиге. Я приходил только для того, чтобы увидеть с другого конца улицы, как она возвращается с работы. Я не подходил к ней, ничего не говорил, а просто хотел увидеть её. Да, сейчас это звучит глупо, но, когда ты влюблён, ты делаешь непонятые вещи.

Тогда я предположить не мог, что именно отчаяние и безответная любовь, станут моим стартом и приведут к большому успеху в спорте. Дело в том, что в тот момент на улице, прямо возле Дворца спорта, стояла площадка.

Мне хотелось увидеть свою возлюбленную, и, чтобы скрасить часы ожиданий, я занимался на турниках и тренировал стойку на руках.

Рядом проходил какой-то парень, и отметил, что я делаю это неправильно. Он дал мне пару советов, рассказал о Street Workout, что в Беларуси проводятся различные соревнования. Как оказалось, уже через неделю должны были пройти соревнования в Пинске. Он предложил мне: «Почему бы тебе не попробовать?»

На подготовку к соревнованиям понадобилась всего неделя. В итоге я занял третье место. Да, соревнования были незначительные, но всё равно было очень приятно.

Я впервые увидел, что такое фристайл, я увидел сильных атлетов, таких как Максим Трухоновец (рекордсмен Книги рекордов Гиннесса). Это направление меня очень заинтересовало. Понял, что в воркауте я могу реализовать свои желания. Могу развиваться, и никто мне не препятствует. Теперь уже никто не мог сказать мне «нет», а врачи не могли запретить участвовать в соревнованиях. Я сам был хозяином своей судьбы.

С тех пор, как увлёкся Street Workout, я стал уделять этому очень много времени. Я вкладывал все свои силы, участвовал в соревнованиях. Было много удач и неудач, побед и поражений, но каждый раз это всё делало меня сильнее, закаляло характер. В 2018 году меня признали лучшим атлетом Беларуси в воркауте, и у меня появилось право поехать на чемпионат мира и представить нашу страну.

В чемпионате мира по Street Workout-2018, который проходил в Москве, приняли участие более 60 атлетов со всего мира.

Чемпионат проходит в два этапа. Первый – это квалификация, где все участники показывают свою программу на 2 минуты. Только 20 атлетов проходят в финал, где выделяется уже 3 минуты на выступление. Я прошёл первый этап, а в финале попал в топ-11 лучших.

После чемпионата мира у меня не было особого желания продолжать дальше как атлет, как это было раньше. Я больше ушёл в тренерскую деятельность. Воркаут – это новое направление, многим людям интересно. Всем хочется научиться подтягиваться на турниках, правильно отжиматься, стоять на руках, научиться ещё каким-либо сложным элементам – динамическим и силовым.

Я просто углубился в это направление. Да, я прекрасно понимаю, что это на мой страх и риск, но я с детства занимаюсь спортом, мне хочется развиваться, чего-то добиваться. Я сам по себе такой человек: я хочу занимать первые места, у меня есть стремление к этому. Да, я понимаю, что врачи запрещают, потому что со здоровьем может быть плохо, я могу умереть, но я сам это прекрасно понимаю. Я не маленький ребёнок. Но я не могу без этого жить, мне нравится заниматься спортом.









- Все ли могут заниматься на турниках? Кому это противопоказано?

- Всё зависит от целей. Если человек хочет выступать на соревнованиях, занимать какие-то места, то речь идёт о тренировках, как в любом профессиональном виде спорта. Тренировки будут тяжёлыми. Не следует подходить к соревновательной деятельности, если у человека есть противопоказания к физическим нагрузкам.

Воркаутом можно заниматься практически всем, если, конечно, подходить к этому с умом. Следует понимать, что воркаут – это тренировки с весом собственного тела. Никакой сверхнагрузки быть не может. Проблема может быть только одна: лишний вес. И при большом желании её можно решить.

- Ты также тренер в одном из столичных фитнес-клубов. Что тебе ближе: воркаут или фитнес?

- Воркаут. В тренажёрном зале нет того многообразия, которое есть в том воркауте, каким он стал сейчас. Это молодое направление, которое с каждым годом развивается всё больше и больше. В нём огромное количество новых элементов. Есть базовое направление, где также существует множество упражнений. Когда есть такое многообразие, можно постоянно учиться, открывать для себя что-то новое. Это замечательно!

В тренажёрном зале всё тривиально. Нового там ничего не откроешь. Если мы говорим о бодибилдинге, то это направление более старое по сравнению с воркаутом. Арнольд Шварценеггер вывел его на новый уровень, сделав его популярным. Воркаут же стал более активно развиваться только после 2000-х.

Возможно, для меня бодибилдинг скучный, потому что это просто упражнения. В бодибилдинге я никогда не испытаю эмоции страха или сильного восхищения от того, что я делаю какое-то упражнение. В воркауте есть много динамических элементов. К примеру, та же стойка на руках. Когда делаешь этот элемент на высоком турнике – испытываешь страх. Эмоции более яркие, чем они есть в бодибилдинге. Или же когда разучиваешь новый элемент – неуверенность, скованность… А потом – вдруг получается! Или же, наоборот, ты владеешь каким-то сложным интересным элементом, и когда выполняешь его, испытываешь эмоции восхищения от того, что ты это делаешь.

Воркаут для меня интересен тем, что я учусь контролировать своё тело! Всё лучше, лучше и лучше… Во всех направлениях: стоять на руках, делать какие-то вращения в полёте.





- Ты еще работаешь с детьми в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Виктория». Как можно смотивировать ребёнка заниматься спортом и как ему помочь обрести уверенность в себе?

- Чтобы молодые люди отдавали предпочтение спорту, а не вредным привычкам, нужно, чтобы они видели перед собой пример. Часто, таким примером и мотивацией может стать отец или старший брат.

Дети очень бурно реагируют на различные выступления и мероприятия по воркауту. Их это восхищает! Когда ты видишь, что человек занимается и на фоне других выглядит более здоровым и физически подготовленным, понимаешь, что это правильно.

Именно после этих выступлений дети подходят и говорят, что они хотят заниматься, быть как мы, воркаутеры – сильными, выносливыми. У них горят глаза, они хотят этим заниматься.

Если у ребёнка есть какие-то проблемы со здоровьем, врачи запрещают профессиональный спорт, но он горит и хочет этим заниматься, нужно правильно подобрать тот спорт, который не навредит ребёнку, и заниматься в рамках того, что ты можешь себе позволить.

Задача родителей в таком случае – постараться помочь ребёнку подобрать, чем ему можно заниматься в его ситуации. Чтобы ребёнок получал удовольствие, и это не приносило ущерб его здоровью.

В будущем, когда ребенок уже вырастет, будет взрослым, будет сам нести ответственность за свою жизнь, он сможет позволить себе больше, если, конечно, сам этого захочет.

Люди часто говорят мне, что я не понимаю, что я делаю, это несовместимо со здоровьем… Я всё прекрасно сам понимаю. Я знаю, что я иду на риск. Но я этим живу, я счастлив, когда занимаюсь этим.

АВТОР: Екатерина Бедулина

ФОТО: личный архив Александра Филёва

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