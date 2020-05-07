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Депутат об электромобилях: «Беларусь выступает в роли драйвера в части стимулирования развития самого рынка»
Источник материала: СТВ
Развитие электротранспорта обсуждали в программе
Александр Гранковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи:
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Депутат об электромобилях: «Беларусь выступает в роли драйвера в части стимулирования развития самого рынка»
Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». «Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?
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