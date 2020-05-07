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Депутат об электромобилях: «Беларусь выступает в роли драйвера в части стимулирования развития самого рынка»

07.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?

Депутат об электромобилях: «Беларусь выступает в роли драйвера в части стимулирования развития самого рынка»

Александр Гранковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи:
Надо согласиться, что электромобиль – это реальное сегодня настоящее. Во всём мире растёт спрос, соответственно, растут и объёмы выпуска. И, по прогнозам экспертов, к 2030 году удельный вес электромобилей в общем объёме парка будет составлять 15%. Поэтому Беларусь здесь выступает в роли такого драйвера на всём таможенном пространстве нашем в части стимулирования развития самого рынка. Это похвально, и хотелось бы, чтобы наши партнёры поддержали эту инициативу, чтобы мы выступали в одинаковых условиях.

Люди в материале: Александр Гранковский

 
 
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Развитие электротранспорта обсуждали в программе «В обстановке мира». «Ломаться особо нечему». Почему выгоднее покупать электромобили?
 
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