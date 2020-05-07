Что будет с телом, если прыгать на скакалке 5 минут в день

Источник материала: ОНТ

Если вы много времени находитесь дома, то фитнес в домашних условиях - лучший способ поддерживать себя в форме. Для этого понадобится правильная скакалка, техника, терпение, а также фантазия. Не забывайте, об удобной одежде для фитнеса.

Во время прыжков на скакалке человек весом 55-60 кг может до 750 ккал за 60 минут. Конечно, каждый день прыгать по часу - очень тяжело. Но 5 минут в день смогут кардинально изменить ваше тело. За 5 минут вы сможете потерять 60-65 ккал. На первый взгляд, это очень мало. Но если посчитать, то за месяц вы сможете потратить минимум 1800 ккал.

Техника

Держать спину необходимо ровно. Вращайте ручки скакалки при помощи кистей рук, а не движениями от локтя. Приземляться необходимо исключительно на носки.

Варианты прыжков:

стандартные прыжки на двух ногах;

прыжки на одной ноге

прыжки вперёд-назад, влево-вправо;

бег на месте

выполнение скакалкой двойного оборота за один прыжок.

Что произойдёт с телом за месяц?

Главное преимущество прыжков на скакалке заключается в том, что первым делом худеют самые проблемные части тела: ягодицы, живот, а также бёдра и икры ног. Таким образом, за 1 месяц можно потерять до 5 кг веса, совмещая тренировки с правильным питанием. Помимо этого, фитнес на скакалке поможет вам избавиться от целлюлита. И все это всего за 5 минут тренировок в день.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram