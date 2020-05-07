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Что будет с телом, если прыгать на скакалке 5 минут в день

07.05.2020 15:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с телом, если прыгать на скакалке 5 минут в день

Если вы много времени находитесь дома, то фитнес в домашних условиях - лучший способ поддерживать себя в форме. Для этого понадобится правильная скакалка, техника, терпение, а также фантазия. Не забывайте, об удобной одежде для фитнеса.

Во время прыжков на скакалке человек весом 55-60 кг может до 750 ккал за 60 минут. Конечно, каждый день прыгать по часу - очень тяжело. Но 5 минут в день смогут кардинально изменить ваше тело. За 5 минут вы сможете потерять 60-65 ккал. На первый взгляд, это очень мало. Но если посчитать, то за месяц вы сможете потратить минимум 1800 ккал.

Техника

Держать спину необходимо ровно. Вращайте ручки скакалки при помощи кистей рук, а не движениями от локтя. Приземляться необходимо исключительно на носки. 

Варианты прыжков:

  • стандартные прыжки на двух ногах;

  • прыжки на одной ноге

  • прыжки вперёд-назад, влево-вправо;

  • бег на месте

  • выполнение скакалкой двойного оборота за один прыжок.

Что произойдёт с телом за месяц?

Главное преимущество прыжков на скакалке заключается в том, что первым делом худеют самые проблемные части тела: ягодицы, живот, а также бёдра и икры ног. Таким образом, за 1 месяц можно потерять до 5 кг веса, совмещая тренировки с правильным питанием. Помимо этого, фитнес на скакалке поможет вам избавиться от целлюлита. И все это всего за 5 минут тренировок в день.

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Если вы много времени находитесь дома, то фитнес в домашних условиях - лучший способ поддерживать себя в форме. Для этого понадобится правильная скакалка, техника,...
 
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