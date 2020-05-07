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Белорусы потеряли интерес к валюте. А может просто нет денег?

07.05.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В апреле белорусы резко потеряли интерес и к покупке, и к продаже, но снова стали чистыми продавцами наличной валюты, сообщает Нацбанк.

Сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало.

В апреле продажа превысила покупку на 55 млн долларов, по итогам четырех месяцев — на 66,1 млн долларов. С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-апреля безналичная покупка превысила продажу на 587,8 млн долларов.

В апреле, согласно материалам Нацбанка, граждане купили на 43,8% меньше валюты, чем в марте, — 354,1 млн долларов. Продажа упала на 28,4% — до 409,1 млн долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В апреле белорусы резко потеряли интерес и к покупке, и к продаже, но снова стали чистыми продавцами наличной валюты, сообщает Нацбанк.
 
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