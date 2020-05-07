Белорусы потеряли интерес к валюте. А может просто нет денег?

Сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало.





В апреле продажа превысила покупку на 55 млн долларов, по итогам четырех месяцев — на 66,1 млн долларов. С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-апреля безналичная покупка превысила продажу на 587,8 млн долларов.





В апреле, согласно материалам Нацбанка, граждане купили на 43,8% меньше валюты, чем в марте, — 354,1 млн долларов. Продажа упала на 28,4% — до 409,1 млн долларов.









инфографика TUT.by