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11 мая в Каменецком районе стартует республиканская акция МЧС

07.05.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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«Не оставляйте детей одних!» – под таким названием в районе с 11 мая по 1 июня пройдет республиканская акция МЧС.

Детство – самая яркая, радужная и беззаботная пора жизни. Подрастая, дети адаптируются в окружающем мире, день за днем познавая что-то новое. Но как в доме, так и на улице, их, наряду с интересными открытиями, подстерегают и многочисленные опасности. Ежегодно сотни детей гибнут и получают травмы в результате несчастных случаев. И хотя с годами статистика становится менее пугающей, таких фактов, к сожалению, все еще не мало.

Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным.

В период с 11 мая по 1 июня в районе пройдет республиканская профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.
Цель акции – научить взрослых и детей действовать в случае чрезвычайных ситуаций и напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают за безопасность своих детей.
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