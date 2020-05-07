11 мая в Каменецком районе стартует республиканская акция МЧС

Источник материала: Навiны Камянеччыны

«Не оставляйте детей одних!» – под таким названием в районе с 11 мая по 1 июня пройдет республиканская акция МЧС.

Детство – самая яркая, радужная и беззаботная пора жизни. Подрастая, дети адаптируются в окружающем мире, день за днем познавая что-то новое. Но как в доме, так и на улице, их, наряду с интересными открытиями, подстерегают и многочисленные опасности. Ежегодно сотни детей гибнут и получают травмы в результате несчастных случаев. И хотя с годами статистика становится менее пугающей, таких фактов, к сожалению, все еще не мало.

Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным.

В период с 11 мая по 1 июня в районе пройдет республиканская профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

Цель акции – научить взрослых и детей действовать в случае чрезвычайных ситуаций и напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают за безопасность своих детей.