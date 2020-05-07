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Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2020 году

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году, определены ее полномочия.

В состав комиссии включены члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Комиссия призвана обеспечивать контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принимать меры по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема, осуществлять прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний, а также обеспечивать освещение работы комиссии в средствах массовой информации.
 

 
 
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях...
 
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