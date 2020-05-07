Старая пристань на Набережной место классное, но... Есть косяк (мамочки и инвалиды нас поддержат)

Источник материала: Виртуальный Брест

Совсем недавно мы писали о Парке культуры и отдыха, а сегодня снова вернемся на Набережную. Как вы помните, там достраивают «Старую пристань». Красиво, живописно, стильно, ноооо….





Оказывается, есть те, кому и там не угодили. Читайте сами:

«Пока шли ремонтные работы на «Старой пристани», я мечтала, как приду сюда с коляской и пройдусь по красивым дощатым дорожкам вдоль реки. Когда узнала из СМИ, что процесс близится к завершению, решила там прогуляться. Специально выбрала солнечный день. Только пройтись не вышло. С горечью пришлось признать, что пандусы для колясок не продуманы. Есть, конечно, вариант пройти/проехаться по песку и спуститься вниз, но дорога там напоминает фронтовую, а сам спуск носит название «с ветерком». Ладно, мамы с колясками, они гуляют не одни, им помочь проще. А что делать людям с ограниченными возможностями? Любоваться издалека?»





Что думаете, прав читатель или уж очень многого хочет? От себя заметим, что пристань строит не город, а частное лицо.





Может быть, стоит благодарить уже хотя бы за то, что они делают?





















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