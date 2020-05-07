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Сегодня вечером перекроют движение на трассе Минск-Микашевичи

07.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сегодня вечером перекроют движение на трассе Минск-Микашевичи

7 мая, с 21:30 до 23:30 на 22-ом км. автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица (рядом трасса М1) Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги.

В указанный период времени будет ограничено движение транспортных средств на данном участке в направлении Минска. Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

 
Теги: Минск
 
 
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7 мая, с 21:30 до 23:30 на 22-ом км. автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица (рядом трасса М1) Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с...
 
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