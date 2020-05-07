Сегодня вечером перекроют движение на трассе Минск-Микашевичи

Источник материала: Слуцк Город





7 мая, с 21:30 до 23:30 на 22-ом км. автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица (рядом трасса М1) Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги.