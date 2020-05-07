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Сегодня вечером перекроют движение на трассе Минск-Микашевичи
07.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
7 мая, с 21:30 до 23:30 на 22-ом км. автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица (рядом трасса М1) Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги.
В указанный период времени будет ограничено движение транспортных средств на данном участке в направлении Минска. Следователи
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7 мая, с 21:30 до 23:30 на 22-ом км. автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица (рядом трасса М1) Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с...
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