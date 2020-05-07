Не спортзалом единым: какими должны быть первые беговые тренировки. ЭКСКЛЮЗИВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Начинающие бегуны совершают ошибки, которые в итоге заставляют их бросить тренировки. Одышка, боли в коленях, голеностопе, чрезмерная усталость – одни из самых частых ощущений у спортсменов-любителей. Тренер по бегу Сергей Давыдько в рамках программы «Еще дешевле» рассказал телеканалу «МИР 24», как нужно заниматься правильно, чтобы через 2-3 месяца спокойно преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21 км.

Бегун с 30-летним стажем посоветовал начинать любую тренировку с разминки, чтобы обеспечить безопасность суставам. На это уйдет всего три минуты: нужно сделать несколько круговых движений головой, махи руками, вращения тазом и перекаты с пятки на носок.

Обувь для бега должна быть удобной, с хорошей амортизацией. Лучше приобрести специальные кроссовки. Приземляться нужно на всю стопу, с акцентом на переднюю часть. Для комфортной тренировки важно правильное дыхание.

«Многие начинающие бегуны зажимают рот и дышат только носом – это ошибка. Дышать можно свободно, рот слегка приоткрыт, то есть дышим полной грудью, как требует организм», – подчеркнул Давыдько.

Место для тренировок тоже нужно выбирать правильно – лесные дорожки или парки. Темп должен быть комфортным, чтобы во время бега можно было сказать несколько фраз без одышки.

Продолжительность первой тренировки – максимум 15 минут. При этом бег можно чередовать с ходьбой. Если вы хорошо себя чувствуете, нагрузку можно постепенно увеличивать. В конце пробежки специалисты советуют делать несколько силовых упражнений и растяжку.