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Не спортзалом единым: какими должны быть первые беговые тренировки. ЭКСКЛЮЗИВ
07.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Начинающие бегуны совершают ошибки, которые в итоге заставляют их бросить тренировки. Одышка, боли в коленях, голеностопе, чрезмерная усталость – одни из самых частых ощущений у спортсменов-любителей. Тренер по бегу Сергей Давыдько в рамках программы
Бегун с 30-летним стажем посоветовал начинать любую тренировку с разминки, чтобы обеспечить безопасность суставам. На это уйдет всего три минуты: нужно сделать несколько круговых движений головой, махи руками, вращения тазом и перекаты с пятки на носок.
Обувь для бега должна быть удобной, с хорошей амортизацией. Лучше приобрести специальные кроссовки. Приземляться нужно на всю стопу, с акцентом на переднюю часть. Для комфортной тренировки важно правильное дыхание.
Место для тренировок тоже нужно выбирать правильно – лесные дорожки или парки. Темп должен быть комфортным, чтобы во время бега можно было сказать несколько фраз без одышки.
Продолжительность первой тренировки – максимум 15 минут. При этом бег можно чередовать с ходьбой. Если вы хорошо себя чувствуете, нагрузку можно постепенно увеличивать. В конце пробежки специалисты советуют делать несколько силовых упражнений и растяжку.
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Какие ошибки делают начинающие бегуны, телеканалу «МИР 24» рассказал тренер Сергей Давыдько.
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