Как, почему и за сколько. Белорусские хоккеисты рассказали, как сыграли «договорняк»

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района прошли первые допросы белорусских хоккеистов, которые стали участниками договорного матча Экстралиги между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Свои показания давали Александр Сырей и Сергей Шелег.



Сергей Шелег. Фото: ХК «Динамо-Молодечно»

Напомним, что команда из Молодечно 12 ноября уступила одному из аутсайдеров чемпионата 5:6, ведя по ходу игры 5:1.

В ходе расследования выяснилось, что хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласились проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко. За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега было передано на рассмотрение в прокуратуру. В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

О том, что по версии следствия матч будет договорным, знали еще три хоккеиста клуба: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались «сдавать» игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.

Еще до суда федерация оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислава Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука.

Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

Большинство обвиняемых хоккеистов имеют опыт выступления за сборную Беларуси . Вячеслав Лисичкин — игрок команды президента.

Во время дачи показаний Александр Сырей и Сергей Шелег рассказали о своих мотивах и поведали детали матча.

Как рассказал Александр Сырей, в течение полугода хоккеисты оставались без зарплаты, в лучшем случае получая лишь минимальную ставку в 166 рублей. При этом ему нужно было кормить семью, оплачивать жилье и кредиты. У Шелега двое маленьких детей и неработающая жена.

Сырей получил предложение принять участие в «договорняке» от Шелега и Лисичкина за 3−4 дня до игры с «Могилевом». Шелег — от российского вратаря клуба Алексея Иванова. От кого такое предложение получил Иванов, ни Шелег, ни Сырей не знают. Голкипер свои показания пока не давал.

После этого Сырей связался со своим бывшим одноклубником — российским вратарем Андреем Гавриловым. Тот пообещал за обеспечение нужного результата минимум 500 000 российских рублей на команду. Но сумма могла вырасти до миллиона. Хоккеисты создали группу в Telegram, где обсуждали детали будущего матча.

Однажды после тренировки Александр Сырей возвращался домой вместе с Никитой Устиненко, который спросил по поводу будущего «договорняка». Сырей сказал, что все в силе, выигрыш будет разделен равными частями (приблизительно по 700 $ на человека). Устиненко согласился сдать матч. Также свое согласие дали Станислав Кучкин, Павел Боярчук, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктисов (по версии следствия, двое последних все-таки отказались). Сергей Шелег и Александр Сырей назвали только одного отказавшегося хоккеиста — Артема Волкова.

После первого периода команда вела в счете 3:1, а по ходу второго — 5:1. На второй перерыв команды ушли при счете 5:2 в пользу «Динамо-Молодечно». В это время Сырей получил на телефон сообщение от еще одного российского хоккеиста — Владимира Малевича, который интересовался, почему они выигрывают и напомнил, что проигрыш должен быть обеспечен при любых обстоятельствах.





По словам Шелега, они старались играть плохо, но даже этого было недостаточно, чтобы «Могилев» победил. Сам Сергей Шелег сделал две голевые передачи, а еще один участник «договорняка» Станислав Кучкин и вовсе забросил две шайбы, за что, кстати, извинился.

В третьем периоде хоккеисты стали чаще ошибаться, в итоге матч завершился со счетом 5:6. Интересно, что худшая статистика в этом матче была у игроков, которые не принимали участия в сговоре.

Сразу после игры в раздевалке случилась перепалка. Нападающий Павел Печур обвинил в «договорняке» Александра Сырея. На следующий день команду собрало руководство, заявив, что хоккеистами заинтересовались правоохранительные органы.

После этого обвиняемые собрались вместе и договорились, что при допросах будут все отрицать, но быстро выяснилось, что скрыть преступление им не удастся.

Хоккеисты рассказали, что в итоге Гаврилов и Малевич гарантировали им миллион российских рублей на всех, но они сразу отказались получать деньги за «договорняк». Во-первых, им было стыдно за содеянное. Во-вторых, они понимали, что на них заводится дело.



Алексей Иванов. Фото: ХК «Динамо-Молодечно»

Трех хоккеистов «Динамо-Молодечно» выставило на драфт отказов: Сергея Шелега, Александра Сырея и Алексея Иванова. Как пояснил Шелег, такую избирательность руководство объяснило тем, что он — капитан команды, а Сырей и Иванов хуже всех играли. В итоге Сырей и Иванов покинули клуб, а Шелег остался с уменьшением зарплаты.

Хоккеистов также обвиняют в распространении порнографии

Участие в «договорняке» — не единственная статья, по которой судят хоккеистов. Они также могут получить наказание за распространение порнографии. Как оказалось, в командный Viber-чат они бросали шутки с порнографическим содержанием.

Сергей Шелег и Александр Сырей не были в курсе, что это может считаться уголовным преступлением. Они также добавили, что в чате не было несовершеннолетних.