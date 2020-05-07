Застава героев: история подвига на небольшой заставе в Гродненской области

Источник материала: ОНТ

В Гродненской области на границе стразу трех государств – Беларуси, Польши и Литвы – стоит небольшая застава имени Виктора Усова. И она единственная действующая в стране, более того – расположена на том же месте, что и 75 лет назад. В 1941-м ее бойцы наравне с защитниками Брестской крепости первыми приняли удар. Немцы рассчитывали прорвать оборону всего за полчаса. Не удалось.





Вечером 21 июня 1941-го все было как обычно. Наряд заступил на ночное дежурство. И вдруг в тишине дозорные услышали гул летящих самолетов, а по реке на лодках уже переправлялись немцы. Бойцы успели поднять тревогу, но сами погибли. Три десятка пограничников под командованием лейтенанта Виктора Усова заняли позиции в траншеях. И приняли свой первый и последний в жизни бой.

Андрей Сенкевичус, заместитель начальника заставы имени В. М. Усова: «Если говорить о немецкой армии, то у них на вооружении были танки и самолеты, которыми они нападали на нашу страну. В то же время советские пограничники держали в руках только ручные винтовки и несколько пулеметов. Но тем не менее пограничники сдерживали оборону до 12 часов. Хотя по плану "Барбаросса" на захват пограничной заставы давалось всего 30 минут».

Пограничники отбили семь атак противника, но уже к обеду 22 июня в живых на заставе не осталось никого. Теперь здесь братская могила. Почтить память героев минутой молчания приходит каждый, отправляясь на охрану границы. Есть на заставе и музей. Его сотрудники по крупицам собирают экспонаты с места сражения. Их уже больше пятисот, и новые продолжают находить до сих пор.

Роман Карпушенко, военнослужащий заставы имени В. М. Усова: «Самый ценный здесь – это личный револьвер Виктора Михайловича Усова, с этим револьвером он всегда ходил. Его нашли спустя 10 лет после войны. Как видите, барабан пустой, что значит – пограничники сражаются до последнего патрона».

Этот револьвер командир Усов так и держал в руках, когда его останки обнаружили в засыпанном окопе рядом с казармой. На месте гибели теперь памятный камень. Именем Героя Советского Союза назвали заставу, его имя навечно внесли в список личного состава. А в казарме символическая кровать как напоминание – первый командир будто ангел-хранитель всегда рядом.

Александр Асаевич, военнослужащий заставы имени В. М. Усова: «Когда ехал сюда, еще не осознавал, что я буду служить на первой пограничной заставе Героя Советского Союза. Когда приехал, понял насколько это на самом деле ответственно. Поначалу было сложно, непривычно, постепенно привыкаешь, что рядом за вами постоянно наблюдает днем и ночью лейтенант Усов Виктор Михалыч».

Застава выросла и превратилась в стратегически важный объект. Стоит на стыке границ сразу трех государств – Беларуси, Польши и Литвы. Охранять 20 км территории съезжаются лучшие новобранцы со всей страны. Но она остается уникальной – спустя почти 80 лет единственная в Беларуси стоит на том же месте.

Андрей Сенкевичус, заместитель начальника заставы имени В. М. Усова: «Пограничная застава 1941 года – это единственное здание, которое сохранилось сейчас. Раньше там была казарма, административное здание, сейчас же это хозяйственные помещения. Остальные здания здесь были достроены позже. На данный момент пограничная застава – это современный комплекс зданий и сооружений, обеспечивающий надежную охрану государственной границы».

Память о прошлом здесь берегут и, несмотря на особый режим объекта, открывают двери для всех, кто хочет узнать о героизме гродненских пограничников. Каждый год на заставу приезжают десятки делегаций, экскурсий. Здесь снимают фильмы, организуют на лето патриотические лагеря. Чтобы помнили пусть об одном, но великом подвиге предков.

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