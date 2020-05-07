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Застава героев: история подвига на небольшой заставе в Гродненской области
Источник материала: ОНТ
В Гродненской области на границе стразу трех государств – Беларуси, Польши и Литвы – стоит небольшая застава имени Виктора Усова. И она единственная действующая в стране, более того – расположена на том же месте, что и 75 лет назад. В 1941-м ее бойцы наравне с защитниками Брестской крепости первыми приняли удар. Немцы рассчитывали прорвать оборону всего за полчаса. Не удалось.
Вечером 21 июня 1941-го все было как обычно. Наряд заступил на ночное дежурство. И вдруг в тишине дозорные услышали гул летящих самолетов, а по реке на лодках уже переправлялись немцы. Бойцы успели поднять тревогу, но сами погибли. Три десятка пограничников под командованием лейтенанта Виктора Усова заняли позиции в траншеях. И приняли свой первый и последний в жизни бой.
Пограничники отбили семь атак противника, но уже к обеду 22 июня в живых на заставе не осталось никого. Теперь здесь братская могила. Почтить память героев минутой молчания приходит каждый, отправляясь на охрану границы. Есть на заставе и музей. Его сотрудники по крупицам собирают экспонаты с места сражения. Их уже больше пятисот, и новые продолжают находить до сих пор.
Этот револьвер командир Усов так и держал в руках, когда его останки обнаружили в засыпанном окопе рядом с казармой. На месте гибели теперь памятный камень. Именем Героя Советского Союза назвали заставу, его имя навечно внесли в список личного состава. А в казарме символическая кровать как напоминание – первый командир будто ангел-хранитель всегда рядом.
Застава выросла и превратилась в стратегически важный объект. Стоит на стыке границ сразу трех государств – Беларуси, Польши и Литвы. Охранять 20 км территории съезжаются лучшие новобранцы со всей страны. Но она остается уникальной – спустя почти 80 лет единственная в Беларуси стоит на том же месте.
Память о прошлом здесь берегут и, несмотря на особый режим объекта, открывают двери для всех, кто хочет узнать о героизме гродненских пограничников. Каждый год на заставу приезжают десятки делегаций, экскурсий. Здесь снимают фильмы, организуют на лето патриотические лагеря. Чтобы помнили пусть об одном, но великом подвиге предков.
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В Гродненской области на границе стразу трех государств – Беларуси, Польши и Литвы – стоит небольшая застава имени Виктора Усова. И она единственная действующая в...
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