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Нацбанк обязал банки сообщать об отказах в реструктуризации долгов
Источник материала: Партизан
Нацбанк обязал банки представить информацию о заявках бизнеса и граждан на реструктуризацию кредитов и отсрочек по платежам, а также о том, какая часть из них удовлетворена.
Регулятор в письме кредитно-финансовым учреждениям просит доложить о реализуемых мерах содействия реальному сектору экономики и гражданам. По оценке Нацбанка, важно не допустить роста кредитной нагрузки на бизнес и население.
Банки должны мотивированно сообщить о причинах отказа в реструктуризации задолженностей, а также представить информацию о количестве вновь заключенных договоров и общей сумме возникших по ним активов, которые учитываются в расчете достаточности капитала со степенью риска менее 150%.
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Нацбанк обязал банки представить информацию о заявках бизнеса и граждан на реструктуризацию кредитов и отсрочек по платежам, а также о том, какая часть из них...
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