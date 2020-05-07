Нацбанк обязал банки сообщать об отказах в реструктуризации долгов

Регулятор в письме кредитно-финансовым учреждениям просит доложить о реализуемых мерах содействия реальному сектору экономики и гражданам. По оценке Нацбанка, важно не допустить роста кредитной нагрузки на бизнес и население.





Банки должны мотивированно сообщить о причинах отказа в реструктуризации задолженностей, а также представить информацию о количестве вновь заключенных договоров и общей сумме возникших по ним активов, которые учитываются в расчете достаточности капитала со степенью риска менее 150%.