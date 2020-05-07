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Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

07.05.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

Достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность. Таким мнением поделился заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время посещения мемориального комплекса партизанской славы в деревне Усакино Кличевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность
Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

«В таких местах понимаешь, что история партизанского движения Беларуси — это история всенародного подвига. И сегодня мы с вами, наверное, до конца не представляем, как во время войны, находясь в тылу врага и вдалеке от большой земли, в невероятно тяжелых условиях люди не падали духом и вставали на защиту Родины. В годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах нашей страны приближали День Победы почти 400 тыс. человек, из которых 18 тыс. воевали здесь, в усакинских лесах, — рассказал Андрей Кунцевич. — Ужасы войны коснулись почти каждой белорусской семьи. Это история наших предков, которую нельзя забывать. И мы должны достойно встретить юбилей Победы, чтобы нам с вами не было стыдно перед памятью тех, кто не дожил до сегодняшнего дня».

Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

Заместитель главы Администрации Президента поделился историей своей семьи. Андрей Кунцевич рассказал, что в годы Великой Отечественной войны его дед Михаил Кунцевич был в партизанском отряде. После освобождения он продолжил воевать и дошел до Кенигсберга, был тяжело ранен.

Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

«Очень важно, что сейчас на всех воинских захоронениях и братских могилах, у каждого памятника и обелиска можно увидеть живые цветы. Это говорит о том, что Беларусь помнит каждого солдата, что подвиг их не забыт», — отметил Андрей Кунцевич.

Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

Замглавы Администрации Президента с представителями Могилевского облисполкома и Кличевского райисполкома возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Андрей Кунцевич: достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность

Мемориальный комплекс партизанской славы «Усакино» был открыт в 1985 году. Здесь расположены 18 братских могил, в которых похоронены около 400 партизан со всего Кличевского района. Одна из составляющих мемориального комплекса — реконструированная партизанская деревня.

БЕЛТА. 

 
 
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Достойно встретить юбилей Победы — наша святая обязанность. Таким мнением поделился заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во...
 
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