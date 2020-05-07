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Александр Глеб рассказал о самом большом штрафе в карьере
Источник материала: Tut.by
Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, какой самый большой штраф платил за свою карьеру.
— В «Арсенале» я заплатил штрафов до тысячи.
— Так это немного.
— Там другие опаздывали. Кто-то телефон не выключал.
— Какой самый большой штраф был?
— 20 тысяч евро в «Штутгарте».
— И ты спокойно отдал эти деньги?
— Не спокойно, конечно. Но выбора не было. Жестоко, но, может быть, по делу, — как сообщает
Напомним, что Александр Глеб объявил о завершении карьеры перед этим сезоном. Свои лучшие годы он провел в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне». Последним клубом футболиста была «Ислочь» из Минского района.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, какой самый большой штраф платил за свою карьеру.
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