Александр Глеб рассказал о самом большом штрафе в карьере

Источник материала: Tut.by

Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, какой самый большой штраф платил за свою карьеру.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В «Арсенале» я заплатил штрафов до тысячи.

— Так это немного.

— Там другие опаздывали. Кто-то телефон не выключал.

— Какой самый большой штраф был?

— 20 тысяч евро в «Штутгарте».

— И ты спокойно отдал эти деньги?

— Не спокойно, конечно. Но выбора не было. Жестоко, но, может быть, по делу, — как сообщает «Трибуна» , сказал Глеб в программе «Между прочим» на канале «Беларусь 1» .

Напомним, что Александр Глеб объявил о завершении карьеры перед этим сезоном. Свои лучшие годы он провел в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне». Последним клубом футболиста была «Ислочь» из Минского района.