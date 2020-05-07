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Александр Глеб рассказал о самом большом штрафе в карьере

07.05.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, какой самый большой штраф платил за свою карьеру.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В «Арсенале» я заплатил штрафов до тысячи.

— Так это немного.

— Там другие опаздывали. Кто-то телефон не выключал.

— Какой самый большой штраф был?

— 20 тысяч евро в «Штутгарте».

— И ты спокойно отдал эти деньги?

— Не спокойно, конечно. Но выбора не было. Жестоко, но, может быть, по делу, — как сообщает «Трибуна», сказал Глеб в программе «Между прочим» на канале «Беларусь 1».

Напомним, что Александр Глеб объявил о завершении карьеры перед этим сезоном. Свои лучшие годы он провел в «Штутгарте», «Арсенале» и «Барселоне». Последним клубом футболиста была «Ислочь» из Минского района.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, какой самый большой штраф платил за свою карьеру.
 
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