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Стал известен автор лучшего гола апреля в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

07.05.2020 19:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен автор лучшего гола апреля в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

Белорусская федерация футбола назвала лучший гол апреля в Высшей лиге чемпионата страны.

В голосовании участвовали болельщики. По их мнению, самый красивый удар исполнил защитник «Славии» Владислав Жук. Игрок мозырской команды отличился в матче 6 тура чемпионата против «Минска». Кстати, «Славия» тогда проиграла со счетом 1:2.

Фото: ФК «Славия»

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола назвала лучший гол апреля в Высшей лиге чемпионата страны. В голосовании участвовали болельщики. По их мнению, самый красивый удар...
 
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