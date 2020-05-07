Стал известен автор лучшего гола апреля в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала лучший гол апреля в Высшей лиге чемпионата страны.

В голосовании участвовали болельщики. По их мнению, самый красивый удар исполнил защитник «Славии» Владислав Жук. Игрок мозырской команды отличился в матче 6 тура чемпионата против «Минска». Кстати, «Славия» тогда проиграла со счетом 1:2.

Фото: ФК «Славия»

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