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В Гомельской области обнаружили подпольное казино, которое действовало под видом покер-клуба

07.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомельской области обнаружили нелегальное казино, работавшее под видом покерного спортивного клуба.

На игровые столы, фишки и другое имущество клуба наложен арест, сообщает primepress.by

Суд Гомельской области за незаконную деятельность назначил предприятию штраф в 8100 рублей.
 
 
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В Гомельской области обнаружили нелегальное казино, работавшее под видом покерного спортивного клуба.
 
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