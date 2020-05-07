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В Гомельской области обнаружили подпольное казино, которое действовало под видом покер-клуба
Источник материала: Партизан
В Гомельской области обнаружили нелегальное казино, работавшее под видом покерного спортивного клуба.
На игровые столы, фишки и другое имущество клуба наложен арест, сообщает
Суд Гомельской области за незаконную деятельность назначил предприятию штраф в 8100 рублей.
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В Гомельской области обнаружили нелегальное казино, работавшее под видом покерного спортивного клуба.
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