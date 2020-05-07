В Минске сотрудники радио «МИР» устроили живой концерт в студии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День радио отмечают в России и Беларуси. В Минске сотрудники радио «МИР» в свой профессиональный праздник устроили живой концерт в студии, передает телеканал «МИР 24».

На волнах радио – всем знакомые хиты в новом звучании. Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская исполнила их под аккомпанемент кавер-бэнда.

Такое стало возможным благодаря обновленной студии. Теперь можно не только услышать «живое» выступление, но и увидеть эмоции музыкантов. Умные видеокамеры сами выбирают, кого и когда снимать, и транслируют это в прямом эфире на сайте радио «МИР» и на YouTube-канале. Радиоконцерты в формате лайф станут традицией. Многие артисты уже заинтересовались такой возможностью.

«Когда был новый 2020 год, я загадывала желание, чтобы этот год был очень интересным. Как видите, сейчас в нашей стране появилась новая платформа. Новая площадка для того, чтобы артисты выступали здесь с живым коллективом. Эти прямые онлайн-концерты – это безумное удовольствие, это энергообмен, который происходит между мной и зрителями», – рассказала заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.