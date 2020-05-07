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Попытки переписать историю Великой Отечественной войны – мейнстрим?

07.05.2020 21:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попытки переписать историю Великой Отечественной войны – мейнстрим?

В последнее время за рубежом развернулась кампания по дискредитации Великой Отечественной войны и искажению фактов Второй мировой войны в целом. При этом во время СССР разночтений практически не было. Кому и зачем понадобилось переписать историю? На этот вопрос ответил гость программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ – доктор исторических наук, Председатель Постоянной Комиссии Палаты Представителей Игорь Марзалюк.

«Это элементы исторической политики в первую очередь вновь образованных государств на обломках Советского Союза, для которых эта криптонацистская риторика стала чуть ли не элементом национальной политики. Когда мы говорим о переписывании, есть неприятное переписывание, которое оскорбляет честь и достоинство всех участников антигитлеровской коалиции и всех союзных республик. Когда с высоких трибун в России иногда несется, что СССР – это просто историческая Россия, и только русские победили в этой войне – это тоже искажение истории, потому что это оскорбительно и для казаха, и для белоруса, и для украинца», – сказал Игорь Марзалюк.

Также гость программы отметил, что в данном случае нужно разделять профессиональную точку зрения людей, которые занимаются наукой, и тех, кто использует вырванные из контекста исторические факты в политических целях. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного». 


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В последнее время за рубежом развернулась кампания по дискредитации Великой Отечественной войны и искажению фактов Второй мировой войны в целом. При этом во время...
 
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