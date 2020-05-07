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Президент Украины назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
08.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.
Владимир Зеленский в опубликованном сообщении поздравил Михаила Саакашвили и выразил надежду на то, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны.
Также этим указом президент Украины назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
В пресс-службе также добавили, что документом вносятся изменения в указы главы государства относительно единой государственной политики реформ в Украине, обеспечения деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Национальный совет реформ создан в августе 2014 года как специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. Персональный состав Нацсовета утверждает президент Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу...
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