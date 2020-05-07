Похоже на хинкали: новые кроссовки рэпера Канье Уэста высмеяли в сети

Источник материала: ОНТ

Рэпер Канье Уэст поделился с подписчиками в Instagram снимком новой модели кроссовок Yeezy 451 своего модного бренда, однако поклонники посчитали их очень странными.

Рэпер создавал эту обувь не один, а вместе с дизайнером Стивеном Смитом.

Однако слишком необычная форма кроссовок показалась пользователям соцсети очень смешной и породила множество шуток. Некоторые поклонники сравнили их с хинкали.

«Это какие-то носки со шнурками», «Что за ерунда», «Я такое не куплю», – писали в комментариях.

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