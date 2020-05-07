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Договорный матч между «Динамо-Молодечно» и «Могилёвом»: начался допрос обвиняемый

07.05.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Договорный матч между «Динамо-Молодечно» и «Могилёвом»: начался допрос обвиняемый

«Странный» матч в белорусском хоккее. В суде Московского района Минска продолжается заседание по делу о встрече чемпионата Беларуси между «Динамо-Молодечно» и «Могилёвом». Сегодня начался допрос обвиняемых.

Среди них – четверо уже бывших игроков «Динамо-Молодечно»: вратарь Алексей Иванов, защитники Александр Сырей, Сергей Шелег и Никита Устиненко. За денежное вознаграждение они повлияли на результат, игроки признали вину в полном объёме. В договорном матче были замешаны ещё трое хоккеистов «Динамо-Молодечно», но их уголовное преследование прекратили, повлияли раскаяния. Матч, о котором идёт речь, прошёл 12 ноября. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» выигрывали у «Могилёва» со счётом 5:1. Но в третьем периоде ситуация кардинально изменилась, и «Могилёв» одержал победу – 6:5. Ещё до начала судебного процесса обвиняемых оштрафовала и дисквалифицировала Федерация хоккея.

Следующее заседание суда пройдет 13 мая. Продолжится допрос обвиняемых.

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Теги: Минск
 
 
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«Странный» матч в белорусском хоккее. В суде Московского района Минска продолжается заседание по делу о встрече чемпионата Беларуси между «Динамо-Молодечно» и...
 
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