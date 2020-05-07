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Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись

07.05.2020 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись

Вопреки написанному в учебниках истории, именно здесь, а не на Курской дуге, было самое массовое танковое сражение Великой Отечественной войны.

Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
В такие минуты приходит понимание, что на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись. Да, индустриально возможно. Но самое главное не потерять бы тот дух.

«Он прошёл от Минска до Берлина». Белорусы вспоминают о героях, погибших во время Великой Отечественной войны

Мы духовно можем потерять очень много, и материально в результате этого тоже можем потерять все, если перестанем чтить эти даты.

Люди в материале: Геннадий Давыдько

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопреки написанному в учебниках истории,...
 
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