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Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопреки написанному в учебниках истории, именно здесь, а не на Курской дуге, было самое массовое танковое сражение Великой Отечественной войны.
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Мы духовно можем потерять очень много, и материально в результате этого тоже можем потерять все, если перестанем чтить эти даты.
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Геннадий Давыдько: на самом деле эта Великая Победа – это было вчера, а мы уже так далеко продвинулись
Новости Беларуси. Сенненская земля обильно полита кровью советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопреки написанному в учебниках истории,...
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