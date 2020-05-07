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В Минске 8 мая начинают отключать отопление, но не у всех

08.05.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 мая в столице завершается отопительный сезон. Но пока не у всех, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отопление отключат в офисах, административных зданиях, на предприятиях, в жилфонде, вузах и общежитиях. Теплыми останутся батареи в больницах, поликлиниках, детских садах и школах. Такое решение приняли в Мингорисполкоме.

В Минске 8 мая начинают отключать отопление, но не у всех

Синоптики обещают прохладные ночи в ближайшие дни, так что к вопросу отключения отопления у всех потребителей столицы вернутся на следующей неделе.

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Новости Беларуси. 8 мая в столице завершается отопительный сезон. Но пока не у всех, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Отопление отключат в...
 
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