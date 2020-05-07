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В Гомеле задержаны около 20 участников акции в поддержку Сергея Тихановского

08.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всех задержанных, по информации «Белорусского партизана», доставили в РОВД Центрального района Гомеля.

В Гомеле задержаны около 20 участников акции в поддержку Сергея Тихановского
Фото: Сергей Комков / TUT.BY
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Сегодня 50-70 человек собрались на нулевом километре Гомеля, чтобы поддержать задержанного накануне видеоблогера Сергея Тихановского. Блогер, как известно, объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на президентскую кампанию.
Акция длилась около минут 40.

-Обсуждали президентские выборы, говорили о стратегиях, которые можно использовать. В общем, говорили о том, как вселить в людей надежду, – рассказал «Белорусскому партизану» о происходившем свидетель Леонид Кудинов. – Потом люди приготовились идти в сторону ИВС (там находится Сергей Тиханович), как вышел милиционер с громкоговорителем и начал говорить, что присутствующие нарушают закон. 
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Фото: Сергей Комков / TUT.BY 

Основная масса собравшихся просто прошла мимо милиционера, несколько человек попытались доказать милиционеры, что никаких законов люди не нарушают. 

-Люди прошли метров 200-300, как перед ними резко затормозил автобус, выпрыгнули ОМОНовцы и начали задерживать людей. Они выпрыгивали несколько раз. Мы с женой шли по правой стороне, видимо, поэтому нас миновала участь задержанных. Но задерживали людей, которые шли и впереди нас, и позади нас. Парня, который вел стрим, который шел впереди нас, задержали несколько омоновцев, выскочивших из другой машины. 



По свидетельству гомельчанина, ОМОН задержал около 20 человек, все они отправлены в РОВД Центрального района города. 

На «нулевом километре» месяца полтора собираются гомельчане, как в Бресте кормят голубей. Фактически акция в поддержку Сергея Тихановского собралась стихийно. 
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Всех задержанных, по информации «Белорусского партизана», доставили в РОВД Центрального района Гомеля.
 
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