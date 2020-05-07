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Игорь Марзалюк: белорусы – самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией

07.05.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Марзалюк: белорусы – самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией

В Беларуси – максимально большое количество Праведников Мира, которые в годы Великой Отечественной войны спасали евреев. Белорусы – самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией гитлеровцев. Об этом заявил доктор исторических наук, Председатель Постоянной Комиссии Палаты Представителей Игорь Марзалюк в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Игорь Марзалюк: «Мы должны помнить, что белорусская нация – самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией. У нас максимально большое количество Праведников Мира, которые ценой своих жизней и жизней своих детей спасали еврейских детей, прятали евреев. Среди нас было мизерное количество коллаборационистов, предателей, которые сотрудничали с нацистами. Это – исторический факт. Об этом нужно постоянно напоминать, особенно сегодня, когда под видом разрушения и демонтажа, как говорят «старой советской мифологии», нам предлагают коллаборационистскую, криптонацистскую версию «белорусской» истории Второй мировой войны глазами полицаев и коллаборационистов, которые составляли меньшинство».

Ведущий программы Марат Марков добавил, что мы многого не знаем из истории, в частности, о своих соотечественниках. Это способствует навязыванию нам чужого мнения.  

Игорь Марзалюк: «Есть вещи, которые должны знать все. Когда люди всерьез считают, что оккупация гитлеровской Германией была чуть ли не шансом на альтернативную Беларусь, создание независимости, это означает только одно: люди не знают, что первое, что сделали немцы, – «расчленили» территорию республики. Последний раздел Беларуси – это немецкая оккупация, потому что части Гродненской области вошли в состав Восточной Пруссии, одна часть – в Литву, Гомельская и Брестская области – в состав Рейхскомиссариата Украины, какие-то части контролировались группой армии «Центр», а 30% Беларуси в 1941 году командовал Кубе и гражданская администрация. Все остальное было "расчленено"».

Игорь Марзалюк подчеркнул: мы должны помнить, что в Беларуси не было зафиксировано ни одного факта массового самосуда над людьми другой нации и вероисповедания со стороны местных жителей. 

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного». 

ФОТО: БЕЛТА

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В Беларуси – максимально большое количество Праведников Мира, которые в годы Великой Отечественной войны спасали евреев. Белорусы – самая антинацистская нация...
 
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