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Мелания Трамп в белоснежном костюме и черной рубашке восхитила поклонников во время видеообращения
Источник материала: ОНТ
Первая леди США Мелания Трамп записала видеообращение к медсестрам, в котором поздравила их с профессиональным праздником и поблагодарила за работу, отметив, что своим трудом они вдохновляют людей.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте супруги президента США.
Тем временем подписчики Мелании Трамп отметили ее стильный образ, который она выбрала для своего обращения.
На кадрах первая леди появилась в классическом деловом наряде: в белоснежном костюме и черной рубашке. Она дополнила образ укладкой на одно плечо и своим любимым макияжем смоки-айс.
Поклонники оставили многочисленные комментарии под видео.
«Вы так добры и прекрасны», «Такая красивая и великолепная первая леди», «Настоящая королева!», – поделились мнением подписчики.
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Первая леди США Мелания Трамп записала видеообращение к медсестрам, в котором поздравила их с профессиональным праздником и поблагодарила за работу, отметив, что...
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