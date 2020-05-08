Мелания Трамп в белоснежном костюме и черной рубашке восхитила поклонников во время видеообращения

Источник материала: ОНТ

Первая леди США Мелания Трамп записала видеообращение к медсестрам, в котором поздравила их с профессиональным праздником и поблагодарила за работу, отметив, что своим трудом они вдохновляют людей.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте супруги президента США.

Тем временем подписчики Мелании Трамп отметили ее стильный образ, который она выбрала для своего обращения.

На кадрах первая леди появилась в классическом деловом наряде: в белоснежном костюме и черной рубашке. Она дополнила образ укладкой на одно плечо и своим любимым макияжем смоки-айс.

Поклонники оставили многочисленные комментарии под видео.

«Вы так добры и прекрасны», «Такая красивая и великолепная первая леди», «Настоящая королева!», – поделились мнением подписчики.

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