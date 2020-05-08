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Двое белорусских дальнобойщиков продали 700 литров топлива зарубежного работодателя
Источник материала: БTИностранец сообщил о подозрении нашей милиции. Проверка показала, что еще в апреле перевозчики торговали чужой соляркой прямо на автозаправке. Известно, что у подозреваемых была магнитная карточка фирмы-нанимателя, по ней и заправлялись машины желающих приобрести топливо по сниженным ценам. Процесс попал на записи камер видеонаблюдения.
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Иностранец сообщил о подозрении нашей милиции. Проверка показала, что еще в апреле перевозчики торговали чужой соляркой прямо на автозаправке. Известно, что у...
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