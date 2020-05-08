Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двое белорусских дальнобойщиков продали 700 литров топлива зарубежного работодателя Иностранец сообщил о подозрении нашей милиции. Проверка показала, что еще в апреле перевозчики торговали чужой соляркой прямо на автозаправке. Известно, что у...

Иностранец сообщил о подозрении нашей милиции. Проверка показала, что еще в апреле перевозчики торговали чужой соляркой прямо на автозаправке. Известно, что у подозреваемых была магнитная карточка фирмы-нанимателя, по ней и заправлялись машины желающих приобрести топливо по сниженным ценам. Процесс попал на записи камер видеонаблюдения.